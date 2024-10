Τυφώνας «Milton»: Το καθηλωτικό βίντεο ενός αστροναύτη με τον κυκλώνα από το διάστημα

Εικόνες που καθηλώνουν δημοσίευσε ένας αστροναύτης της NASA, που έβγαλε βίντεο πάνω από το «μάτι» του κυκλώνα Milton, ο οποίος θα χτυπήσει Μεξικό και Φλόριντα.

Ένα time-lapse βίντεο δείχνει την τεράστια καταιγίδα να κατευθύνεται προς τον Κόλπο του Μεξικού και τη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο Matthew Dominick, αστροναύτης για λόγο της NASA, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τα εντυπωσιακά πλάνα από το φαινόμενο του κυκλώνα Milton.

Ο Μάθιου Ντόμινικ βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και υποσχέθηκε ότι θα τραβήξει αρκετές εικόνες από ένα συγκεκριμένο παράθυρο, όπως και έκανε!

Ο τυφώνας πλησιάζει την Φλόριντα, με τις ΗΠΑ να κάνουν έκκληση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο σε όλη την πολιτεία.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τον τυφώνα Milton, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμιστεί εκ νέου στην κατηγορία 5 πριν φθάσει στην ξηρά, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής και τους κατοίκους να έχουν τρομοκρατηθεί.

Officials are urging residents along Florida’s Gulf Coast to evacuate ahead of Hurricane Milton, with the Tampa mayor saying, “If you choose to stay in one of those evacuation areas, you’re going to die.”⁣ pic.twitter.com/NTg683IJRH