Ο τυφώνας Άιντα πριν υποβαθμιστεί στην κατηγορία 2 από 4 που ήταν σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του στην Λουιζιάνα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, υποβάθμισε τον Άιντα στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κατηγορίας Σαφίρ-Σίμσον, προειδοποιώντας όμως πως συνεχίζει να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε τομείς της νοτιοανατολικής Λουιζιάνας.

Αναμένεται να εξασθενίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο, αλλά θα παραμείνει τυφώνας για αρκετές ώρες ακόμη, πρόσθεσε. Θα κινηθεί προς την ενδοχώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της υπηρεσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση καταστροφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδέσμευση ομοσπονδιακών χρηματικών και άλλων πόρων για να βοηθηθεί η πολιτεία.

Την ίδια ώρα απίστευτα βίντεο κάνουν τον γύρο των social media με μια οροφή ξενοδοχείου να ξηλώνεται και με τους εργαζόμενους μέσα από το νοσοκομείο να τρέχουν πανικόβλητοι.

Δείτε τα βίντεο

FRENCH QUARTER DAMAGE: Part of a building on Decatur at Toulouse collapsed from #HurricaneIda (📸: @CrockettWDSU) @wdsu pic.twitter.com/jqnHvj3cfB — Christina Watkins (@CWatkinsWDSU) August 29, 2021

UNBELIEVABLE: Hurricane Ida rips the roof off a house in Larose, LA



Courtesy of Whanita Lynn pic.twitter.com/9BY99ROxMR — wdsu (@wdsu) August 30, 2021