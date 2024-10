Τυφώνας Μίλτον: Απόκοσμες εικόνες στη Φλόριντα – 16 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά

Το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από την Φλόριντα, την Πολιτεία του Ήλιου, ήταν αδυσώπυτο- μέχρι στιγμής, 16 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, ενώ οι καταστροφές που άφησε πίσω της η καταιγίδα, είναι κάτι παραπάνω από εφιαλτικές.

Ο τυφώνας Μίλτον, διέσχισε με καταστροφικό τρόπο τη Φλόριντα, ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες για τις οποίες υπήρχαν φόβοι, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις.

Περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι κινδύνευσαν από τις πλημμύρες, ενώ ένας αριθμός ρεκόρ ανεμοστρόβιλων προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Ο τυφώνας πλέον έχει υποβαθμιστεί σε μετατροπικό κυκλώνα, όπως τον χαρακτηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων και βρίσκεται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Παράλληλα, περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι χιλιάδες διασώστες έχουν ριχτεί στη μάχη στις περιοχές που επλήγησαν από την καταιγίδα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.000 μελών της ακτοφυλακής.

Ένας άνδρας που βρισκόταν γατζωμένος σε έναν καταψύκτη που επέπλεε σε απόσταση 30 μιλίων από την ακτή, διασώθηκε από την αμερικανική ακτοφυλακή.

Το πλήρωμα κατέβηκε από ελικόπτερο και έφτασε μέχρι τον άνδρα, ο οποίος βρέθηκε γονατισμένος πάνω στη συσκευή της κουζίνας στον Κόλπο του Μεξικού στα ανοικτά του Longboat Key, στη Νότια Φλόριντα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα για ιατρική περίθαλψη.

«Αυτός ο άνδρας επέζησε σε ένα εφιαλτικό σενάριο ακόμη και για τον πιο έμπειρο ναυτικό», δήλωσε ο υποπλοίαρχος Dana Grady, της ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

«Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα των συνθηκών του τυφώνα, εκτιμούμε ότι βίωσε περίπου 75-90 μίλια/ώρα ανέμους, 20-25 πόδια θάλασσα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.



The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.



Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH