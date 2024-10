Τυφώνας Μίλτον: Ισοπέδωσε τη Φλόριντα – Εικόνες καταστροφής και βίντεο

Η Φλόριντα μετρά τις πληγές της μετά την επέλαση του τυφώνα Μίλτον. Οι καταστροφές είναι τεράστιες και οι Αρχές αναμένουν τον αριθμό των θυμάτων να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Τουλάχιστον 16 είναι οι επιεβεβαιωμένεοι νεκροί μέχρι στιγμής.

Το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από τη Φλόριντα άφησε πίσω του καταστροφές, βομβαρδισμένο τοπίο και τουλάχιστον 16 νεκρούς, την ώρα που εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό παρά το γεγονός ότι η καταιγίδα ήταν λιγότερο ισχυρή από όσο αναμενόταν.

Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν κτίρια, ενώ άνεμοι ταχύτητας 193 χλμ./ώρα μετέτρεψαν αυτοκίνητα, δέντρα και αντικείμενα σε επικίνδυνα βλήματα.

«Η καταιγίδα ήταν σοβαρή, αλλά ευτυχώς αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο» δήλωσε χθες (10.10.2024) ο Ρον ΝτεΣάντις κυβερνήτης της Φλόριντα.

Η Φλόριντα δεν είχε συνέλθει από το πέρασμα ενός άλλου καταστροφικού τυφώνα του Έλεν πριν δύο βδομάδες και ήρθε και πάλι αντιμέτωπη με την απόλυτη μανία της φύσης.

«Ο Μίλτον πρόσθεσε κι άλλο λάδι στη φωτιά» με τη Φλόριντα να υποφέρει από τις επιπτώσεις του τυφώνα Έλεν τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο SkyNews ο διευθύνων σύμβουλος του Rebuilding Together Tampa Bay.

«Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα», δήλωσε ο Jose Garcia μιλώντας μέσα από το αυτοκίνητό του.

«Δεν νομίζω ότι συνειδητοποιήσαμε πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα μόλις όλο αυτό το νερό έφτασε στην Τάμπα», είπε, προσθέτοντας ότι ήλπιζε να μην υπάρξουν άλλες βροχές το Σαββατοκύριακο για να μπορέσει η ομάδα του να βοηθήσει τους ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ακόμα εκτίμησε ότι θα χρειαστούν δύο έως τρία χρόνια για την ανοικοδόμηση μετά τις καταστροφές από δύο τυφώνες, του Μίλτον και της Έλεν.

Η ένταση του τυφώνα «μειώθηκε προτού φτάσει στα ηπειρωτικά και οι πλημμύρες (που προκάλεσε), αυτές που γνωρίζουμε ως τώρα, δεν ήταν τόσο σοβαρές όσο αυτές του κυκλώνα Έλεν», ο οποίος έπληξε πολλές πολιτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εξήγησε ο ΝταΣάντις.

Στην κομητεία Σαρασότα, στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, όπου το νερό έφτασε τα 2,4 με 3 μέτρα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να ελέγξουν τις καταστροφές. Κλαδιά δέντρων και διαφημιστικές πινακίδες είναι πεσμένα στους δρόμους.

«Πιστεύω ότι ήμασταν τυχεροί» δήλωσε η Κάρι Ελίζαμπεθ. «Θα χρειαστεί πολύς καιρός για να καθαρίσουμε, αλλά θα μπορούσε να είναι χειρότερα», πρόσθεσε.

Πιο βόρεια, στο Σεντ Πίτερσμπεργκ στον κόλπο της Τάμπα, ο κυκλώνας κατέστρεψε τη στέγη του σταδίου μπέιζμπολ της τοπικής ομάδας και ανέτρεψε έναν γερανό.

Περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στη Φλόριντα εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις.

Ο Μίλτον εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς ανέμους και «σφοδρές βροχοπτώσεις» στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα από την ίδια περιοχή του Έλεν, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 237 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ (εκ των οποίων 15 στη Φλόριντα), η νέα καταιγίδα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς τα συντρίμμια που προκάλεσε η πρώτη δεν είχαν απομακρυνθεί από τους δρόμους και θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι επιχειρήσεις διάσωσης. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις επιβεβαιώνει πως έχουν ήδη σωθεί 340 άτομα και 49 κατοικίδια.

Σημαντική ήταν η διάσωση ενός άνδρα που βρισκόταν γατζωμένος σε έναν καταψύκτη που επέπλεε σε απόσταση 30 μιλίων από την ακτή, διασώθηκε από την αμερικανική ακτοφυλακή.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.



The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.



Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH