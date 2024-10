Τυφώνας Μίλτον: Τελευταία ευκαιρία για εκκένωση στη Φλόριντα – Ουρές για τρόφιμα, βενζίνη και σακιά με άμμο

Τελευταία ευκαιρία για όσους κατοικούν στην περιοχής της Τάμπα και γενικότερα στη Φλόριντα να εγκαταλείψουν την περιοχή λίγο πριν ο τυφώνας Μίλτον χτυπήσει με απίστευτη σφοδρότητα την πολιτεία.

Εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν από χθες Τρίτη (8.10.2024) να εγκαταλείψουν τη Φλόριντα με κάθε τρόπο πριν η «καταιγίδα του αιώνα», όπως χαρακτηρίστηκε ο τυφώνας Μίλτον, χτυπήσει την ακτογραμμή της πολιτείας.

Ωστόσο, εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει ο φόβος ότι ίσως είναι πολύ αργά για να φύγουν.

Ο τυφώνας Μίλτον ενδέχεται να προκαλέσει διπλάσιες πλημμύρες απ’ότι ο φονικός τυφώνας Έλεν, που χτύπησε την ίδια περιοχή πριν δύο εβδομάδες.

Καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, στους αυτοκινητόδρομους έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές, ενώ έχουν τελειώσει τα καύσιμα σε κάποια πρατήρια.

Δείτε live εικόνα από την πορεία του τυφώνα

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα έχουν δημιουργηθεί στους δρόμους που οδηγούν έξω από την Τάμπα, ενώ σχεδόν το 17% των 8.000 πρατηρίων βενζίνης της Φλόριντα δεν διαθέτει πια καύσιμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο GasBuddy.

Ο τυφώνας, κατηγορίας 5 στην κλίμακα Σαφίρ – Σίμπσον, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 270 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να πλήξει τη μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα, όπου ζουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, αν και οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο Μίλτον μπορεί να αλλάξει.

Εξάλλου, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, είναι πιθανό να υπάρξουν «διακυμάνσεις στην ένταση» του Μίλτον προτού αυτός φτάσει στις δυτικές ακτές της Φλόριντα.

Ο τυφώνας κινείται από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά στον κόλπο του Μεξικού. Χθες, Τρίτη, πέρασε από τη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού χωρίς να προκαλέσει θύματα, μόνο κάποιες υλικές ζημιές.

«Ολόκληρη η χερσόνησος της Φλόριντα έχει τεθεί σε κατάσταση είτε εγρήγορσης είτε συναγερμού», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Ο Μίλτον ενδέχεται να είναι «η χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο σύσκεψης στον Λευκό Οίκο για τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε τώρα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», τόνισε απευθυνόμενους στους κατοίκους της τρίτης πιο πολυπληθούς αμερικανικής πολιτείας.

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει πιο πιθανή τη γρήγορη αύξηση της έντασης των καταιγίδων και ενισχύει τον κίνδυνο πιο ισχυρών κυκλώνων καθώς προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας του νερού των θαλασσών και των ωκεανών, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η θερμοκρασία στον βόρειο Ατλαντικό αυξάνεται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ, αναφέρει το αμερικανικό παρατηρητήριο μετεωρολογίας NOAA.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Μάικλ Λόουρι, «αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την περιοχή του κόλπου της Τάμπα, οι πλημμύρες που θα προκαλέσει ο Μίλτον στις παράκτιες περιοχές ενδέχεται να είναι διπλάσιες από αυτές που παρατηρήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες από τον τυφώνα Έλεν».

«Ο Μίλτον ενισχύθηκε τη Δευτέρα με εξωφρενικό ρυθμό”, “από τους πιο γρήγορους που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην περιοχή του Ατλαντικού», πρόσθεσε.

Γεννήτριες, τρόφιμα νερό και σκηνές έχουν διανεμηθεί σε όλη τη Φλόριντα, ενώ πολλοί είναι οι κάτοικοι που σκοπεύουν να φύγουν.

Στην Τάμπα δεκάδες άνθρωποι έκαναν ουρά χθες με τα αυτοκίνητά τους για να προμηθευτούν σάκους με άμμο προκειμένου να προστατεύσουν τα σπίτια τους από τις πλημμύρες. Παρόμοιο το σκηνικό και έξω από τα σούπερ μάρκετ.

«Φοβάμαι ότι θα πλημμυρίσουν τα πάντα», δήλωσε ο Λουίς Σαντιάγο.

Εντολές για αναγκαστική εκκένωση έχουν εκδοθεί για δεκάδες παράκτιες κομητείες και αφορούν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αναγκαστική είναι η απομάκρυνση των ενοίκων από οίκους ευγηρίας και όσων μένουν σε τροχόσπιτα.

MASSIVE evacuations are underway in Florida. If you’re evacuating for Hurricane #Milton here is a list of safe zones for the storm 👀 pic.twitter.com/6CeHujpN4S