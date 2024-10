Τζακ ο Αντεροβγάλτης: Συγγραφέας αποκάλυψε το πρόσωπό του μετά από 136 χρόνια

Η ταυτότητα του Τζακ του Αντεροβγάλτη παραμένει ένα μυστήριο για πάνω από έναν αιώνα αλλά ένας συγγραφέας και ερευνητής πιστεύει ότι ταυτοποίησε έναν από τους πλέον διαβόητους serial killers και μάλιστα δημιούργησε μια εικόνα του πώς θα έμοιαζε εκείνη την εποχή.

Για την ταυτότητα του serial killer Τζακ Αντεροβγάλτη έχουν ακουστεί πολλά και αρκετοί έχουν χαρακτηριστοί ως «ύποπτοι». Από βασιλείς μέχρι μετανάστες και γάλλοι ζωγράφοι. Οι περισσότερες από αυτές τις θεωρίες, βέβαια, έχουν καταρριφθεί από ειδικούς.

Τώρα, ο ερευνητής Russell Edwards ισχυρίζεται ότι όχι μόνο ταυτοποίησε οριστικά τον κατά συρροή δολοφόνο αλλά χρησιμοποίησε μια νέα τεχνολογία αναδιαμόρφωσης προσώπου για να δημιουργήσει μια εικόνα του πώς θα έμοιαζε ο δολοφόνος εκείνη την εποχή.

Ο ερευνητής χρησιμοποίησε στοιχεία DNA που βρέθηκε σε θύμα για να «αποδείξει» ότι ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ήταν στην πραγματικότητα ο Aaron Kosminski, ένας κουρέας με καταγωγή από την Πολωνία, ο οποίος ήταν από τους βασικούς υπόπτους την εποχή των φρικτών δολοφονιών στο Whitechapel.

Το τελευταίο του βιβλίο «Naming Jack The Ripper: The Definitive Reveal», ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει μια «συνωμοσία σιωπής» που προστάτευε τον φερόμενο ως κατά συρροή δολοφόνο.

Η ανακάλυψη του Edwards ήρθε αφού χρησιμοποίησε στοιχεία DNA από το σάλι ενός θύματος, της Catherine Eddowes.

Ο βασικός ύποπτος και το σάλι

Το τέταρτο θύμα του Τζακ του Αντεροβγάλτη ήταν μια γυναίκα ονόματι Κάθριν Έντοους, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 30 Σεπτεμβρίου 1888, την ίδια νύχτα που ο Αντεροβγάλτης δολοφόνησε επίσης την Ελίζαμπεθ Στράιντ.

Στον τόπο του εγκλήματος της Κάθριν Έντοους βρέθηκε ένα σάλι, το οποίο πήρε σπίτι του ένας από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες στη σκηνή. Αργότερα το σάλι δημοπρατήθηκε και αγοράστηκε από τον Russell Edwards.

Ο Edwards το υπέβαλε σε τεστ DNA, το οποίο αποκάλυψε λεκέδες από αίμα και σπέρμα.

Σύμφωνα με την Mirror, ο Edwards δηλώνει ότι οι λεκέδες από σπέρμα στο σάλι ταυτίστηκαν μέσω DNA με έναν μακρινό συγγενή ενός από τους πιο διαβόητους υπόπτους για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, τον Aaron Kosminski.

Ο Έντουαρντς έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Naming Jack the Ripper», στο οποίο ταυτοποιεί τον Kosminski ως τον περιβόητο κατά συρροή δολοφόνο και τώρα κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Naming Jack the Ripper: The Definitive Reveal».

Στο βιβλίο του, ο Έντουαρντς κατηγορεί ξανά τον Kosminski, γράφοντας ότι η αστυνομία πίστευε πως είχε «μεγάλο μίσος για τις γυναίκες, ειδικά της τάξης των ιερόδουλων, και ισχυρές φονικές τάσεις».

Επίσης γράφει ότι την εποχή των δολοφονιών, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου, Dr Robert Anderson, υποπτευόταν ήδη ότι ο Kosminski ήταν ο δράστης.

Ο Κοσμίνσκι δεν συνελήφθη ποτέ και πέθανε σε ένα άσυλο.