Τζεφ Μπέζος: Η πάμπλουτη πρώην σύζυγος του παντρεύτηκε τον καθηγητή των παιδιών της – Πώς αντέδρασε (pics)

Δύο χρόνια μετά το διαζύγιο της με τον Τζεφ Μπέζος, η Μακένζι Σκοτ έκανε το επόμενο βήμα στην ζωή της και ξαναπαντρεύτηκε. Η πρώην σύζυγος του ιδρυτή της Amazon ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με έναν καθηγητή του σχολείου στο οποίο πηγαίνουν τα παιδιά της.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της Μακένζι Σκοτ υπολογίζεται σε περίπου 53 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο πλαίσιο του διακανονισμού για το διαζύγιο με τον Τζεφ Μπέζος πήρε το 4% των μετοχών της Amazon. Η ίδια έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της να προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που διοικούνται από γυναίκες, τράπεζες τροφίμων και κολλέγια όπου φοιτούν μαύρα παιδιά.

Η 51χρονη Σκοτ ήταν παντρεμένη με τον Τζεφ Μπέζος για 25 χρόνια και τον βοήθησε να «στήσει» την Amazon το 1994, ενώ έχει γράψει και μυθιστορήματα. Το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα της Amazon αναφέρει πλέον ότι ζει στο Σιάτλ με τα τέσσερα παιδιά της και τον σύζυγό της, Νταν.

«Είναι παράξενο να γράφω μια επιστολή που να λέω ότι σχεδιάζω να δωρίσω το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας μου κατά τη διάρκεια της ζωής μου, καθώς ποτέ δεν επεδίωξα να συγκεντρώσω την περιουσία που απαιτείται για να νιώσεις ότι το να πεις κάτι τέτοιο θα έχει ιδιαίτερη σημασία», αναφέρει ο Νταν Τζιούετ στο Giving Pledge. Και προσθέτει: «Από μια ευτυχή σύμπτωση, είμαι παντρεμένος με έναν από τους πιο γενναιόδωρους και καλοσυνάτους ανθρώπους που γνωρίζω και συμμετέχω στη δέσμευσή της να παραχωρήσει μια τεράστια περιουσία για να βοηθήσει άλλους».

MacKenzie Scott, the philanthropist and ex-wife of Jeff Bezos, has married a Seattle science teacher https://t.co/NT6YXWnTUn