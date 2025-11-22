Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Νόαμ Τσόμσκι φέρεται να είχε επαφές με τον δισεκατομμυριούχο ακόμη και μετά την καταδίκη του

Μια έρευνα του Guardian ρίχνει νέο φως στη σχέση ανάμεσα στον Νόαμ Τσόμσκι και τον Τζέφρι Έπσταϊν. Σε αντίθεση με όσα είχε αφήσει να εννοηθούν μέχρι σήμερα ο φιλόσοφος, τα έγγραφα που αποκάλυψαν Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου δείχνουν ότι επί χρόνια είχε συστηματικές επαφές με τον Έπσταϊν — ο οποίος είχε καταδικαστεί ήδη από το 2008 για προώθηση πορνείας με ανήλικη.

Τα emails μεταξύ του Νόαμ Τσόμσκι και του Τζέφρι Έπσταϊν, που δημοσιεύθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου, αποτυπώνουν μια σχέση πολύ βαθύτερη από απλές ακαδημαϊκές συζητήσεις.

Ο Τσόμσκι χαρακτηρίζει μάλιστα αυτή τη σχέση «πολύτιμη», αναφέροντας τακτικές συζητήσεις για την πολιτική, την παγκόσμια οικονομία… ακόμη και πιθανά κοινά ταξίδια.

Ένα αποκαλυπτικό γράμμα στήριξης

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά έγγραφα βρίσκεται μια επιστολή στήριξης που αποδίδεται στον Τσόμσκι, αχρονολόγητη αλλά υπογεγραμμένη με το όνομά του και τον τίτλο του ως ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Σε αυτήν παρουσιάζει τον Έπσταϊν ως λαμπρό συνομιλητή, ικανό να του εξηγεί «τις λεπτομέρειες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος» καλύτερα από οποιονδήποτε, και περιγράφει στιγμές όπου ο χρηματιστής τηλεφωνούσε σε διπλωμάτες ή κανόνιζε συναντήσεις με προσωπικότητες όπως ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ.

Ο Έπσταϊν φέρεται επίσης να προσπάθησε να μυήσει τον Τσόμσκι στη τζαζ «με περιορισμένη επιτυχία», ενώ του είχε προτείνει να χρησιμοποιεί τις κατοικίες του στη Νέα Υόρκη και το Νέο Μεξικό. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Τσόμσκι αποδέχτηκε.

Μια σχέση στο επίκεντρο ενός σκάνδαλου που αναζωπυρώνεται

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η υπόθεση Έπσταϊν αποκτά ξανά πολιτική βαρύτητα στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχόταν προεκλογικά να δημοσιεύσει την «πλήρη λίστα» των πελατών του Έπσταϊν, έκανε τελικά πίσω μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι η λίστα «δεν υπάρχει». Ωστόσο, μπροστά στην έντονη πίεση και από τα δύο κόμματα, υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων της υπόθεσης.

Ο Τσόμσκι δεν είναι ο μόνος επιφανής ακαδημαϊκός που εμπλέκεται: ο Λάρι Σάμερς, πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, εγκατέλειψε πρόσφατα διδακτικό ρόλο μετά την αποκάλυψη δικών του emails με τον Έπσταϊν.

Θεσμική σιωπή και ερωτήματα που παραμένουν

Το MIT, όπου ο Τσόμσκι δίδαξε επί δεκαετίες, δηλώνει ότι έχει εξετάσει παλαιότερα τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και υπενθυμίζει ότι έχει ενισχύσει τις διαδικασίες αποδοχής δωρεών. Το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα δεν σχολίασε. Ο Τσόμσκι παραμένει σιωπηλός.

Ένα λεπτομέρεια που εντόπισε η Guardian αποτυπώνει τη στενότητα της σχέσης: το 2017, η σύζυγος και εκπρόσωπός του, Βαλερία Γουάσερμαν Τσόμσκι, έγραφε στον Έπσταϊν για να απολογηθεί που ξέχασε τα γενέθλιά του. «Ο Νόαμ κι εγώ ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα για να πιούμε στην υγειά σου», του έγραφε.

Τα νέα στοιχεία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι τώρα εικόνα που προέβαλε ο Τσόμσκι, ότι οι επαφές του με τον Έπσταϊν ήταν σporadικές και καθαρά πνευματικού χαρακτήρα. Πλέον, δείχνουν μια σχέση σταθερή, στενή και βαθιά προβληματική, δεδομένου ότι ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.