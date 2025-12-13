Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Σάλος από τις νέες φωτογραφίες με τους διάσημους φίλους του – Προφυλακτικά με εικόνα Τραμπ

Υπάρχουν φωτογραφίες του Τζέφρι Επστάιν με τους Γούντι Άλεν, Στιβ Μπάνον, Ρίτσαρτντ Μπράνσον και Μπιλ Γκέιτς
Προφυλακτικά με την εικόνα του Τραμπ
Προφυλακτικά με την εικόνα του Τραμπ

Η κίνηση των Δημοκρατικών να δώσουν στην επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων φωτογραφίες που απεικονίζουν τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με πρόσωπα της υψηλής κοινωνίας έχει ανάψει φωτιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το κεντρικό πρόσωπο.

Ο Τζέφρι Επστάιν διακρίνεται με διάσημους φίλους του, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς. Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας αναφέρει ότι εξετάζονται «πάνω από 95.000» φωτογραφίες.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε να σχολιάσει το γεγονός… «Δεν τις έχω δει, ωστόσο όλοι γνώριζαν αυτόν τον άνθρωπο, βρισκόταν παντού στο Palm Beach, έχει φωτογραφίες με όλους. Εννοώ πως υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δεν ξέρω κάτι γι’ αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μια από τις φωτογραφίες δείχνει ένα μπολ γεμάτο προφυλακτικά που έχουν το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει μια πινακίδα που γράφει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» ενώ η συσκευασία τους αναφέρει τη φράση «Είμαι τεραααάστιος!». Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες και με ερωτικά βοηθήματα.

Προφυλακτικά με την εικόνα του Τραμπ
Προφυλακτικά με την εικόνα του Τραμπ
House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ με έξι γυναίκες
Ο Ντόναλντ Τραμπ με έξι γυναίκες

 

Former U.S. President Bill Clinton, Ghislaine Maxwell and late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein pose in this handout image

 Ο Μπιλ Κλίντον μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν 
Bill Gates and pilot Lawrence Visoski pose in this handout image from the estate of the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein
Ο Μπιλ Γκέιτς
Jeffery Epstein and Steve Bannon are seen in this handout image
Ο Τζέφρι Επστάιν και ο Στιβ Μπάνον
Larry Summers and Woody Allen are seen in this handout image from the estate of late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 12, 2025. House Oversight Committee Democrats
 House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

Στις φωτογραφίες μαζί με τον Επστάιν είναι ο Μπιλ Κλιντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρίγκιπας Αντριου.

Επίσης ο Στιβ Μπάνον και ο Επστάιν φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, υπάρχει στιγμιότυπο από συνάντηση του Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Jeffery Epstein and Steve Bannon pose in this handout image from the estate of late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 12, 2025. House Oversight Committee Democrats
House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS 
Alan Dershowitz is seen with late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein in this handout image from Epstein's estate released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 12, 2025. House Oversight Committee Democrats
 House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS 
A handout photograph shows the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein and Woody Allen with an unidentified woman, from Epstein’s estate, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 12, 2025. House Oversight Committee Democrats
Ο Τζέφρι Επστάιν με τον Γούντι Αλεν
A handout photograph shows Richard Branson with the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, from Epstein’s estate, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 12, 2025. House Oversight Committee Democrats
Ο Επστάιν με τον Βρετανό επιχειρηματία Ρίτσαρντ Μπράνσον
A handout photograph shows U.S. President Donald Trump with the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, from Epstein’s estate, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 12, 2025. House Oversight Committee Democrats
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν
U.S. President Donald Trump is seen with an unidentified woman in this handout image from the estate of the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by Democrats on the House Oversight Committee in Washington, D.C., U.S., on December 12, 2025. House Oversight Committee Democrats
Ο Ντόναλντ Τραμπ 
Μπιλ Γκέιτς και πρίγκιπας Αντριου
Μπιλ Γκέιτς και πρίγκιπας Αντριου

«Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμα περισσότερα ερωτήματα για τον Επστάιν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας.

Ο Τραμπ υπήρξε φίλος του Επστάιν για πολλά χρόνια, αλλά, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αποξενώθηκαν περίπου το 2004, πολλά χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του Επστάιν.

Κόσμος
