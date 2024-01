Το «φως» της δημοσιότητας «βλέπει» ο τρίτος γύρος των εγγράφων της υπόθεσης του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, του Αμερικανού χρηματιστή που βρέθηκε νεκρός στη φυλακή πριν δικαστεί, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και το όνομα του αφεντικού της Victoria’s Secret, του μεγιστάνα, Λες Γουέξνερ.

Η πρώτη λίστα με τα ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου, η δεύτερη χθες Πέμπτη και η τρίτη σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα με το CNN, τα σημερινά έγγραφα περιλαμβάνουν περισσότερες από 1.000 σελίδες.

Άλλες τόσες και περισσότερες είναι οι σελίδες των εγγράφων που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες. Μέσα σε αυτά, συμπεριλαμβάνονται και 200 ονόματα ορισμένων από τους κατηγόρους της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν, γνωστούς επιχειρηματίες, πολιτικούς και επιφανείς ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν κατηγορήθηκε το 2019 για κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης, στο οποίο φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες ανήλικα κορίτσια.

Στην τρίτη παρτίδα των εγγράφων που κυκλοφόρησε σήμερα, υπάρχουν και μηνύματα που άφησε στον Τζέφρι Έπσταϊν η σύζυγος του μεγιστάνα της Victoria’s Secret, Λες Γουέξνερ, ο οποίος βοήθησε τον παιδόφιλο χρηματιστή με οικονομικές δραστηριότητες στην αρχή της καριέρας του.

«Η Αμπιγκέιλ Γουέξνερ θέλει να σου μιλήσει για κάτι ιδιωτικό» αναφέρεται στο μήνυμα, σύμφωνα με τα έγγραφα. Στα ίδια έγγραφα περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις του Άντονι Φιγκέροα, του πρώην φίλου της Βιρτζίνια Τζιούφρεϊ, της κοπέλας που κατήγγειλε τη σεξουαλική της κακοποίηση – όταν ήταν ακόμη ανήλικη – στο κύκλωμα του Έπσταϊν.

2006 Notes from the Palm Beach PD's Jeffrey Epstein files:



"Abigail Wexner – wants to talk to you @ something private"



She's the wife of Epstein client Leslie Wexner. pic.twitter.com/xCa6KbOTHm