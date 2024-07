Τζέι Ντι Βανς: Ο εκλεκτός του Τραμπ κατακεραύνωσε Μπάιντεν και Χάρις – «Ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ»

Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, σχολίασε την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρία των ΗΠΑ αλλά και την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος αντιπρόεδρος, είπε ότι αυτός και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «έτοιμοι να σώσουν την Αμερική» ανεξάρτητα από το ποιος ήταν στην κορυφή του εισιτηρίου των Δημοκρατικών. Ο Τζέι Ντι Βανς έκανε μία αιχμηρή ανάρτηση στο X όπου «εξαπολύει πυρά» κατά του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ο χειρότερος Πρόεδρος στη ζωή μου και η Καμάλα Χάρις ήταν δίπλα του σε κάθε βήμα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνυπέγραψε τις πολιτικές του Μπάιντεν για τα ανοιχτά σύνορα και την πράσινη απάτη που αύξησε το κόστος στέγασης και παντοπωλείου.

Τις κατέχει όλες αυτές τις αποτυχίες και έλεγε ψέματα για σχεδόν τέσσερα χρόνια για τη διανοητική ικανότητα του Μπάιντεν–αφήνοντας το έθνος να ζει με έναν πρόεδρο που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ είμαστε έτοιμοι να σώσουμε την Αμερική, όποιος κι αν βρίσκεται στην κορυφή του εισιτηρίου των Δημοκρατικών. Για ελάτε!», έγραψε στην ανάρτησή του.

