Τζέι Ντι Βανς: Ο Τραμπ μπορεί να λήξει τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας – Έχουν γίνει ουσιαστικές παραχωρήσεις

Βέβαιος ότι οι διαπραγματεύσεις τερματισμού του πολέμου Ρωσίας – Ουρανίας θα αποδώσουν εμφανίστηκε ο Τζέι Ντι Βανς την Κυριακή (24.08.2025). Μάλιστα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ την πιο σκληρή πίεση προς τη Μόσχα σε σχέση με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να φέρει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η τακτική του έχει οδηγήσει τη Ρωσία να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι παραμένει πεπεισμένος πως η Ουάσινγκτον μπορεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βανς σημείωσε ότι «ήδη έχουν γίνει σημαντικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές τις τελευταίες εβδομάδες». Αναφερόμενος στον πρόσφατο ρωσικό βομβαρδισμό εργοστασίου ηλεκτρονικών στη δυτική Ουκρανία, ιδιοκτησίας αμερικανικής εταιρείας, που προκάλεσε τραυματισμούς εργαζομένων, ο Βανς παραδέχθηκε ότι δεν εγκρίνει την ενέργεια, αλλά επεσήμανε πως «πρόκειται για πόλεμο και αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία».

Ο ίδιος άσκησε σφοδρή κριτική στον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι «επί 3,5 χρόνια μιλούσε χωρίς να κάνει τίποτα για να σταματήσει τον πόλεμο», ενώ αντίθετα ο Τραμπ «άσκησε πραγματική οικονομική πίεση στους Ρώσους».

Οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης μπορεί να κλείσει «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε στις 22 Αυγούστου ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τις επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης μπορεί να κλείσει «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Παρά τις επιθέσεις και τα ανοιχτά ζητήματα, ο Τζέι Ντι Βανς εκτίμησε ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια διαπραγματεύσεων. «Θα πετύχουμε ή θα βρούμε τοίχο μπροστά μας, αλλά η διπλωματική πίεση θα συνεχιστεί. Αυτή είναι η ενεργητική διπλωματία που θα κλείσει τον πόλεμο», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επιβάλουν νέες κυρώσεις, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι ο Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει σε «επιθετική οικονομική πίεση», όπως οι «δευτερογενείς δασμοί στην Ινδία» που περιορίζουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να επωφελείται από τις εξαγωγές πετρελαίου. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία», τονίζοντας πως ο ρόλος των ΗΠΑ είναι να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες εγγυήσεις για τους Ουκρανούς και να πείσουν τη Ρωσία να δεχθεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ο Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για κωλυσιεργία, ο Βανς απάντησε πως «για πρώτη φορά σε τρεισήμισι χρόνια έχουν δείξει ευελιξία σε βασικές απαιτήσεις τους», προσθέτοντας ότι η Μόσχα αναγνώρισε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο και ότι δεν μπορεί να εγκαταστήσει φιλορωσικό καθεστώς στο Κίεβο.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας θα τεθεί μετά τη λήξη του πολέμου και πως είναι αναπόφευκτο η Ρωσία να συμμετάσχει στις σχετικές συζητήσεις.