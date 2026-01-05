Τζέι Ντι Βανς: Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από συμβάν στο σπίτι του στο Οχάιο

Ανησυχία έχει προκληθεί στις ΗΠΑ μετά από περιστατικό με έναν δράστη στο σπίτι του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι του Οχάιο, σύμφωνα με πηγή των ομοσπονδιακών Αρχών.

Συγκεκριμένα ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ ενώ διεξάγεται έρευνα για «ζημιές στα παράθυρα» του σπιτιού του Τζέι Ντι Βάνς.

Η οικογένεια Βανς, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού και οι Αρχές δεν πιστεύουν ότι το άτομο εισέβαλε στην κατοικία του αντιπροέδρου.

Οι φωτογραφίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτύπωναν ζημιές στα παράθυρα της κατοικίας, αλλά δεν είναι σαφές ακόμα το τι ακριβώς συνέβη.

Οι Αρχές ερευνούν εάν το άτομο είχε ως στόχο τον Βανς ή την οικογένειά του, δήλωσε ο αξιωματούχος των Αρχών επιβολής του νόμου στο CNN.