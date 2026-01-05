Κόσμος

Τζέι Ντι Βανς: Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από συμβάν στο σπίτι του στο Οχάιο

Υπό κράτηση έχει τεθεί ένα άτομο - Φωτογραφίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτύπωναν ζημιές στα παράθυρα της κατοικίας
Ο Τζέι Ντι Βανς
Ο Τζέι Ντι Βανς / REUTERS/Cheney Orr

Ανησυχία έχει προκληθεί στις ΗΠΑ μετά από περιστατικό με έναν δράστη στο σπίτι του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι του Οχάιο, σύμφωνα με πηγή των ομοσπονδιακών Αρχών.

Συγκεκριμένα ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ ενώ διεξάγεται έρευνα για «ζημιές στα παράθυρα» του σπιτιού του Τζέι Ντι Βάνς.

Η οικογένεια Βανς, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού και οι Αρχές δεν πιστεύουν ότι το άτομο εισέβαλε στην κατοικία του αντιπροέδρου.

Οι φωτογραφίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτύπωναν ζημιές στα παράθυρα της κατοικίας, αλλά δεν είναι σαφές ακόμα το τι ακριβώς συνέβη.

Οι Αρχές ερευνούν εάν το άτομο είχε ως στόχο τον Βανς ή την οικογένειά του, δήλωσε ο αξιωματούχος των Αρχών επιβολής του νόμου στο CNN.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
250
243
232
149
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στις διαβόητες φυλακές MDC του Μπρούκλιν θα κρατείται ο Μαδούρο – Η κακή φήμη και οι καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
Την πύλη του σωφρονιστικού αυτού ιδρύματος έχουν περάσει μεταξύ άλλων ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο Λουίτζι Μαντζιόνε και η Γκισλέιν Μάξγουελ
Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μαδούρο και η σύζυγός του
12 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο αναχώρησαν κρυφά από τη Βενεζουέλα - «Μυστήριο» για το αν έσπασε το αμερικανικό εμπάργκο
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, ανέφερε πως οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο
Δεξαμενόπλοιο
Newsit logo
Newsit logo