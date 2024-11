Τζέιμι Όλιβερ: Σάλος με το παιδικό βιβλίο του «Billy and the Epic Escape» – Αποσύρθηκε λόγω «προσβλητικού περιεχομένου»

Παρελθόν από τα ράφια των βιβλιοπωλείων αποτελεί πλέον το παιδικό βιβλίο 400 σελίδων με τίτλο «Billy and the Epic Escape», του διάσημου σεφ Τζέιμι Όλιβερ.

Το παιδικό βιβλίο του Τζέιμι Όλιβερ παρουσιάζει ένα κορίτσι Αβορίγινων με μυστικιστικές δυνάμεις που ζει σε ανάδοχη οικογένεια και πέφτει θύμα απαγωγής από το σπίτι της στην κεντρική Αυστραλία.

Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα φαντασίας αλλά ορισμένοι ηγέτες Αβορίγινων χαρακτήρισαν το βιβλίο του «προσβλητικό», λέγοντας ότι περιέχει γλωσσικά λάθη και συμβάλλει στη «διαγραφή, τον ευτελισμό και τη διατήρηση των στερεοτύπων των λαών και των εμπειριών των Πρώτων Εθνών».

Ο διάσημος σεφ, που βρίσκεται στην Αυστραλία για την προώθηση του νέου βιβλίου μαγειρικής του, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι είναι «συντετριμμένος» που προκάλεσε κακό.

«Δεν είχα ποτέ πρόθεση να παρερμηνεύσω αυτό το βαθιά επώδυνο θέμα», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου, Penguin Random House, με έδρα τη Βρετανία, είπε ότι ο Όλιβερ είχε ζητήσει να συμβουλευτούν τους Ιθαγενείς Αυστραλούς σχετικά με το βιβλίο, αλλά μια «συντακτική παράβλεψη» έδειξε ότι αυτό δεν συνέβη.

Μεταξύ των παραπόνων είναι ότι ο χαρακτήρας έχει τη δυνατότητα να διαβάζει το μυαλό των ανθρώπων και να επικοινωνεί με ζώα και φυτά επειδή «αυτός είναι ο τρόπος των ιθαγενών», όπως είπε η Sharon Davis από το εθνικό εκπαιδευτικό σώμα των Πρώτων Εθνών και υποτιμά τα «σύνθετα και διαφορετικά συστήματα πεποιθήσεων» σε «μαγεία».

Το κορίτσι βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο ενός σχεδίου απαγωγής – κάτι που επέκρινε η ηγέτης της κοινότητας Sue-Anne Hunter, δεδομένου του «επώδυνου ιστορικού πλαισίου» των Κλεμμένων Γενεών.

