Τζιλ Μπάιντεν: Μαύρα γενέθλια για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Μπορεί ο Τζο Μπάιντεν να έκανε ανάρτηση για να αποθεώσει το στήριγμα της ζωής του την Τζιλ Μπάιντεν η οποία έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 73 της χρόνια, αλλά η σημερινή ημέρα δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Σήμερα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν βρέθηκε σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ, όπου ο γιος της, Χάντερ Μπάιντεν, πρόκειται να δικαστεί με ομοσπονδιακές κατηγορίες για όπλα.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η πρώτη κυρία πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στο Γουίλμινγκτον όπου διεξάγεται η δίκη του Χάντερ Μπάιντεν. Οι Μπάιντεν έχουν κατοικία στο Γουίλμινγκτον και ταξιδεύουν συχνά εκεί τα Σαββατοκύριακα. Ο Χάντερ Μπάιντεν εθεάθη στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή και ταξίδεψε με την οικογένειά του στο Ντέλαγουερ πριν από τη δίκη του.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, 54 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες επειδή έκανε ψευδή δήλωση όταν αγόρασε όπλο το 2018. Έγραψε επίσης στη δήλωση ότι δεν ήταν χρήστης ναρκωτικών, παρά το γεγονός ότι ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη εκείνη την εποχή.

Ο Τζο Μπάιντεν πάντως προσπαθώντας να ανεβάσει το ηθικό και την ψυχολογία της γυναίκας του ανέβασε ένα υπέροχο βίντεο στα social media γράφοντας: «Είμαι τόσο περήφανος που είμαι σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν. Χρόνια πολλά Τζίλι».

I’m so proud to be Jill Biden’s husband.



Happy Birthday, Jilly. pic.twitter.com/m7peeITBnL