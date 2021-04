Πανικό στα social media έχει προκαλέσει το μαύρο δικτυωτό καλσόν της… Τζιλ Μπάιντεν. Ναι, η στυλιστική επιλογή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ έχει διχάσει τους χρήστες του Twitter.

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» την 69χρονη σύζυγο του Τζο Μπάιντεν να ξεφεύγει από τις κλασσικές επιλογές των Πρώτων Κυριών και να φορά μποτάκια, μαύρο σακάκι, μία μαύρη φούστα πάνω από το γόνατο και… μαύρο δικτυωτό καλσόν. Για ορισμένους, η Τζιλ Μπάιντεν δείχνει ότι σπάει τα στερεότυπα, ενώ για κάποιους αυτό το καλσόν αποτελεί… σκάνδαλο.

Πολλοί χρήστες του Twitter έγραψαν ότι η εμφάνιση της ήταν «φτηνιάρικη» και ότι δεν αρμόζει στη σύζυγο που συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Άλλοι έγραψαν ότι τους θυμίζει την Αμερικανίδα ποπ σταρ Μαντόνα που είναι γνωστή για τις προκλητικές της εμφανίσεις.

Jill Biden’s fishnet tights spark Twitter WAR – as critics brand her ‘trashy and embarrassing’ https://t.co/n6QV5OOka2