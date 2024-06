Τζιλ Μπάιντεν: «Του μιλάει λες και είναι μωρό» – Σάλος στα social media για το «Μπράβο, Τζο»

Στέκεται στο πλευρό του για δεκαετίες, μέχρι που τελικά πέτυχε το όνειρό του να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού νίκησε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020. Ο λόγος για την Τζιλ Μπάιντεν, σύζυγο του Τζο Μπάιντεν.

Τέσσερα χρόνια μετά η Τζιλ Μπάιντεν δέχεται… πιέσεις να πείσει τον επί 47 χρόνια σύζυγό της Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα για τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη γνωστική του υγεία και την ικανότητά του να ολοκληρώσει μια δεύτερη θητεία ως Πρόεδρος.

Η επίδοση του Μπάιντεν στο χθεσινό ντιμπέιτ ήταν μάλλον αδύναμη και αναποτελεσματική απέναντι σε έναν Ντόναλντ Τραμπ που του επιτιθόταν συνεχώς για διάφορα ζητήματα, λέγοντας συχνά ανακρίβειες.

Μάλιστα η Τζιλ Μπάιντεν κατηγορήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27.06.2024) ότι του φέρθηκε σαν μωρό όταν τον επαίνεσε επειδή απάντησε σε «όλες τις ερωτήσεις» στο 90λεπτο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ατλάντα, όπου χρειάστηκε μάλιστα να τον βοηθήσει για να κατέβει από τη σκηνή.

Η στιγμή που ο Μπάιντεν φεύγει από το ντιμπέιτ με τη βοήθεια της γυναίκας του Τζιλ:

Watch Joe Biden get escorted off the stage! What a stark contrast between how Trump left the stage and how Biden is exiting. #debate pic.twitter.com/Um9xhPAyMs — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 28, 2024

“You answered every question, you knew all the facts. And let me ask the crowd: What did Trump do? Lie,” first lady Jill Biden tells a crowd of supporters after Pres. Biden’s debate with former Pres. Trump. https://t.co/RtbSewGgYG pic.twitter.com/6JUsRWKhc7 — ABC News (@ABC) June 28, 2024

Μετά την αμφιλεγόμενη εμφάνισή του στην τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπάιντεν να χάνει τον ειρμό του και αναλυτές να το χαρακτηρίζουν σκέτη «καταστροφή» ο Μπάιντεν έδωσε το παρών σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στην Ατλάντα με τίτλο «Let’s Go Joe».

Εκεί, σύμφωνα με την DailyMail, η σύζυγός του Τζιλ εξήρε για τις επιδόσεις του στο debate, λέγοντάς του ότι τα πήγε πολύ καλά.

«Τζο, έκανες τόσο καλή δουλειά» του είπε. Και πρόσθεσε σε μια διάθεση να τον καθησυχάσει ότι ήταν διαβασμένος και όλα πήγαν καλά:

«Απάντησες σε κάθε ερώτηση. Ήξερες όλα τα στοιχεία».

Πολλοί χρήστες των social media ωστόσο θεώρησαν ότι η Πρώτη Κυρία του μιλούσε λες και είναι μωρό ή χειρότερα λες και έχει ξεμωραθεί.

«Γιατί δεν θορυβείται κανείς που του μιλά σαν να είναι 3χτονο που έκανε κακά σε τουαλέτα για πρώτη φορά;» αναφέρει ένας σχολιαστής το «Χ».

«Αυτό είναι συζυγική κακοποίηση» γράφει ένας άλλος. «Είναι τέρας» αναφέρει ένας ακόμα.

“Joe, you did such a great job answering every question. You knew all the facts.”



Jill Biden is a monster.



pic.twitter.com/8YuHteTzly — End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024

Ο Μπάιντεν απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τις επιδόσεις του στο ντιμπέιτ και τις εκκλήσεις να αποχωρήσει.

«Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας στάσης σε ένα Waffle House μετά το debate. «Είναι δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στον Τραμπ.