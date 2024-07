Τζο Μπάιντεν – Ανάλυση NYT: Πέντε συμπεράσματα για τη συνέντευξή του στο NATO

Επί σχεδόν μία ώρα, με πολλή προσπάθεια και δύο κολοσσιαίες γκάφες, ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να πείσει, στη συνέντευξη στο ΝΑΤΟ, ότι είναι ικανός να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ για ακόμα μία τετραετία.

Οι New York Times, με άμεση ανάλυσή τους, επιχειρούν να σκιαγραφήσουν το πώς τα πήγε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στη συνέντευξη Τύπου στο ΝΑΤΟ, ο οποίος απέδειξε πως αντιστέκεται σθεναρά σε πιέσεις απ’ έξω αλλά και μέσα από το Δημοκρατικό Κόμμα για να βάλει τέλος στην υποψηφιότητά του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν, που έχει καταλάβει καλά στο πετσί του τον τελευταίο καιρό ότι κάποιες φορές είναι καλύτερο να μασάς… παρά να μιλάς, ειδικά μετά το ντιμπέιτ με τον Τραμπ, απάντησε σε πληθώρα ερωτήσεων των δημοσιογράφων, κάνοντας κάποιες γκάφες, αλλά δίνοντας σε γενικές γραμμές μία πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη στο προ δύο εβδομάδων τηλεμαχία.

Παρόλα αυτά η συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, δύσκολα μπορεί να καταπνίξει την ολοένα αυξανόμενη πίεση από το εσωτερικό του κόμματός του να εγκαταλείψει την κούρσα επανεκλογής.

Η επιμονή του ότι είναι σε θέση για να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου φαίνεται να προκαλεί περισσότερο εκνευρισμό παρά να καθησυχάζει.

BIDEN: “I believe I’m the best qualified to govern.”



(He thought Putin was the President of Ukraine & Trump was his Vice President in the same day.)pic.twitter.com/OHTqm0iP9a