Τζο Μπάιντεν: Απολύθηκε δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη – Είχε συμφωνήσει τις ερωτήσεις με το επιτελείο του

Μία δημοσιογράφος ραδιοφωνικού σταθμού απολύθηκε όταν παραδέχτηκε πως πήρε συνέντευξη από τον Τζο Μπάιντεν με ερωτήσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί με την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Η συνέντευξη περιείχε προκαθορισμένες ερωτήσεις που παρέχονται από τον Λευκό Οίκο, κάτι που παραβιάζει την πρακτική μας να παραμένουμε ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης υπόλογο στους ακροατές μας», ανακοίνωσε η πρόεδρος του σταθμού «WURD Radio» μιλώντας για την απόλυση της δημοσιογράφου μετά τις αποκαλύψεις για την συνέντευξη με τον Τζο Μπάιντεν.

Η πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού με έδρα τη Φιλαδέλφεια, σε δήλωσή της που δημοσιεύτηκε την Κυριακή συμπλήρωσε πως «η κα Lawful-Sanders και το WURD Radio συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν άμεσα οι δρόμοι τους».

Η συνέντευξη της Andrea Lawful – Sanders με τον Τζο Μπάιντεν έγινε από την Τετάρτη.

Ωστόσο, την Τετάρτη η ίδια αποκάλυψε σε εκπομπή του CNN ότι έλαβε οκτώ ερωτήσεις από την εκστρατεία Μπάιντεν και χρησιμοποίησε τέσσερις από αυτές, σχετικά με το τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, τα επιτεύγματά του Αμερικανού προέδρου, τις επιδόσεις του στο ντιμπέιτ και τι θα έλεγε στους διστακτικούς ψηφοφόρους.

BREAKING: The Philadelphia radio show host who admitted she was given the questions to ask President Biden for an interview, has been cut by WURD Radio.



