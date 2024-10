Τζο Μπάιντεν για τυφώνα Μίλτον: «Οι συνθήκες είναι επικίνδυνες, παραμείνετε μέσα, μην βγαίνετε στους δρόμους»

Αν και ο τυφώνας Μίλτον έχει απομακρυνθεί από την Φλόριντα και κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τον Ατλαντικό, ο Τζο Μπάιντεν έκρουσε ξανά τον κώδωνα για τις επικίνδυνες συνθήκες που κυριαρχούν στην κατεστραμμένη πολιτεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε έκκληση προς τους κατοίκους της Φλόριντα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην βρουν έξω στον δρόμο.

«Τα κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα συντρίμμια και οι πλημμυρισμένοι δρόμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν, αλλά μέχρι να φτάσει, παραμείνετε σε ένα μέρος μέχρι να πουν οι τοπικοί υπάλληλοι να σας πουν ότι είναι ασφαλές να βγείτε έξω», έγραψε στο νέο του tweet ο πλανητάρχης.

To everyone impacted by Hurricane Milton: I urge you stay inside and off the roads.



Downed power lines, debris, and road washouts are creating dangerous conditions.



Help is on the way, but until it arrives, shelter in place until your local officials say it’s safe to go out.