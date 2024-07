Τζο Μπάιντεν: Η παραίτηση από υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, η πικρία και η στήριξη στην Κάμαλα Χάρις

Ο Τζο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, με μια ανακοίνωση την Κυριακή (21/07/2024) που προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον πλανήτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με μια ανοικτή επιστολή έκανε γνωστό πως αποσύρεται από υποψήφιος για τις εκλογές του Νοεμβρίου ενώ μερικά λεπτά αργότερα, επανήλθε και στήριξε ανοικτά την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

Οι πιέσεις που είχε δεχθεί το τελευταίο διάστημα από τους Δημοκρατικούς ο Τζο Μπάιντεν ήταν πολύ μεγάλες καθώς όλο και περισσότεροι στον κόμμα, του ζητούσαν να αποχωρήσει καθώς προέβλεπαν συντριβή από τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το καταστροφικό ντιμπέιτ απέναντι στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών ήταν αυτό που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τον Τζο Μπάιντεν καθώς και τα προβλήματα υγείας και διαύγειας που φαινόταν να αντιμετωπίζει.

Όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμενε και διατυμπάνιζε σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί και πως θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει τις εκλογές απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, η απόφασή του να παραιτηθεί προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου (20/07/2024) σχεδίαζε να παραμείνει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Χθες βράδυ το μήνυμα ήταν προχωρήστε με τα πάντα, πρόσω ολοταχώς», δήλωσε μια πηγή στο Reuters, που θέλησε να μην κατανομαστεί. «Γύρω στις 1.45 μμ σήμερα (τοπική ώρα): ο πρόεδρος δήλωσε στα υψηλόβαθμα μέλη της ομάδας του ότι άλλαξε γνώμη».

Η απόφαση αιφνιδίασε πολλά μέλη του προσωπικού στον Λευκό Οίκο, με αρκετούς να εκφράζουν την έκπληξή τους που ο πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση αυτή ενώ αναρρώνει από κορονοϊό στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ. Μερικές ώρες πριν από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την εκστρατεία του Μπάιντεν ανέφερε ότι δεν σχεδιάζει να αποσυρθεί.

Ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται ήταν αποφασισμένος μέχρι και την τελευταία στιγμή να παραμείνει στη μάχη, κάτι που φαίνεται και στην επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Αν και ήταν πρόθεσή μου να επιδιώξω την επανεκλογή μου, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου», τόνισε χαρακτηριστικά με μια δόση πικρίας, ενώ υπερασπίστηκε το έργο που έχει επιτελέσει ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο ως Έθνος. Σήμερα, η Αμερική έχει την ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο.

Κάναμε ιστορικές επενδύσεις στην ανοικοδόμηση του έθνους μας, στη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τους ηλικιωμένους και στην επέκταση της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης σε αριθμό ρεκόρ Αμερικανών. Παρέχουμε την απαραίτητη περίθαλψη σε ένα εκατομμύριο βετεράνους που εκτέθηκαν σε τοξικές ουσίες. Ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο για την ασφάλεια των όπλων εδώ και 30 χρόνια. Διορίσαμε την πρώτη Αφροαμερικανίδα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και περάσαμε τον πιο σημαντική νομοθεσία για το κλίμα στην ιστορία του κόσμου. Η Αμερική δεν ήταν ποτέ καλύτερη σε θέση να ηγηθεί από ό,τι σήμερα.

Ξέρω ότι τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς, τον αμερικανικό λαό. Μαζί, εμείς ξεπεράσουμε μια πανδημία που συμβαίνει μια φορά τον αιώνα και τη χειρότερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση. Προστατέψαμε και διαφυλάξαμε τη Δημοκρατία μας.

Και αναζωογονήσαμε και ενισχύσαμε τις συμμαχίες μας σε όλο τον κόσμο. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρόεδρός σας. Και ενώ ήταν η δική μου πρόθεση να διεκδικήσω την επανεκλογή μου, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας για μένα να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου.

Θα μιλήσω στο Έθνος αργότερα αυτή την εβδομάδα με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφασή μου.

Προς το παρόν, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να με δουν να επανεκλεγώ. Θέλω να ευχαριστήσω την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις που ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης σε όλες τις σε όλη αυτή τη δουλειά. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω την εγκάρδια εκτίμησή μου στον αμερικανικό λαό για την πίστη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Πιστεύω σήμερα αυτό που πάντα πίστευα: ότι δεν υπάρχει τίποτα που η Αμερική δεν μπορεί να κάνει – όταν το κάνουμε μαζί. Πρέπει απλώς να θυμόμαστε ότι είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής»

Ο Τζο Μπάιντεν σύμφωνα με το περιβάλλον του εμφανίζεται ιδιαίτερα πικραμένος από την συμπεριφορά ανθρώπων που τους θεωρούσε συμμάχους όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα είναι και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, για τον οποία φέρεται να πιστεύει πως δεν τον στήρισε σε καμία περίπτωση στις επιθέσεις που δεχόταν και στις πιέσεις για παραίτηση.

Ίδια είναι η άποψή του και για την Κάμαλα Χάρις παρά το γεγονός πως αμέσως μετά την επιστολή παραίτησης έκανε ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε πως στηρίζει την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές.

Στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Αποφάσισα να μην αποδεχθώ την υποψηφιότητα και να επικεντρώσω όλες μου τις δυνάμεις στα καθήκοντά μου ως Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου. Η πρώτη μου απόφαση ως υποψήφιος του κόμματος το 2020 ήταν να επιλέξω την Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρό μου.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV