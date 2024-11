Τζο Μπάιντεν: Ισραήλ και Λίβανος αποδέχτηκαν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός από τις 04:00 π.μ.

«Ισραήλ και Λίβανος αποδέχτηκαν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν το βράδυ της Τρίτης (26/11/24) τονίζοντας ότι «αυτό είναι μια καλή είδηση».

Σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, η συμφωνία τίθεται σε ισχύ στις 4 το πρωί της Τετάρτης. Ο ίδιος, ανέφερε ότι «το Ισραήλ δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, ούτε ο λαός του Λιβάνου».

«Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ, περισσότεροι από 70.000 Ισραηλινοί αναγκάστηκαν να ζήσουν ως πρόσφυγες στις χώρες τους και πάνω από 300.000 Λιβανέζοι αναγκάστηκαν επίσης να ζήσουν ως πρόσφυγες στη χώρα τους», τόνισε.

«Οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου θα τελειώσουν», διευκρίνισε και πρόσθεσε ότι «η συμφωνία εκεχειρίας προαναγγέλλει νέα αρχή για τον Λίβανο».

Για το σχέδιο της εκεχειρίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι τις επόμενες 60 ημέρες ο στρατός του Λιβάνου και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα αναπτυχθούν και θα πάρουν τον έλεγχο της επικράτειάς τους για άλλη μια φορά.

«Δεν θα επιτραπεί η ανοικοδόμηση των υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», πρόσθεσε. «Και τις επόμενες 60 ημέρες το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις του».

Πρόσθεσε πως «ό,τι έχει απομείνει από τη Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα επιτραπεί να απειλήσει ξανά την ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης, ότι οι ΗΠΑ με την υποστήριξη της Γαλλίας και άλλων συμμάχων «έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί».

President Biden announces that a ceasefire between Israel and Hezbollah in Lebanon will begin at 4 a.m. local time on Wednesday. He says this is “designed to be a permanent cessation of hostilities” across the Israel-Lebanon border, and details a 60-day plan to draw down the… pic.twitter.com/cdDBpMYWzo