Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις «Προσωπικότητες της Χρονιάς» για το TIME – «Φύλακας» ο Φάουτσι

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του (η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της χώρας), Κάμαλα Χάρις, επιλέχθηκαν ως «Προσωπικότητες της Χρονιάς» από το περιοδικό TIME. Δίνεται έτσι συνέχεια στην παράδοση που θέλει το περιοδικό να επιλέγει ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» τον νεοεκλεγμένο πρόεδρο της χώρας.

Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις επιλέχθηκαν από το ΤΙΜΕ ως οι προσωπικότητες της χρονιάς για το 2020 στις ΗΠΑ ανάμεσα σε τέσσερις υποψήφιους. «Αλλάζουν την ιστορία της Αμερικής» γράφει το περιοδικό δίπλα από τα πρόσωπα του νέου προέδρου και της νέας αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Ο 78χρονος βετεράνος της αμερικανικής πολιτικής θα ορκιστεί ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου. Δίπλα του θα έχει την Κάμαλα Χάρις που θα γίνει η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα είναι ένας από τους ελάχιστους υποψήφιους στην αμερικανική ιστορία που κατάφερε να κερδίσει πρόεδρο που διεκδικούσε δεύτερη θητεία, τονίζει το TIME. Είναι μόλις η δέκατη φορά που συμβαίνει αυτό.

Ο Τζο Μπάιντεν «ήταν ίσως ο μοναδικός δημοκρατικός υποψήφιος που μπορούσε να ανακτήσει κάποιο από το χαμένο έδαφος μεταξύ των λευκών, κοινωνικά συντηρητικών ψηφοφόρων που κυριαρχούν στις πολιτείες-κλειδιά της “ζώνης της σκουριάς”. Μαζί, (Μπάιντεν και Χάρις) πρόσφεραν αποκατάσταση και ανανέωση ταυτόχρονα» και «η Αμερική αγόρασε αυτό που πούλαγαν», σημειώνει το περιοδικό στο κείμενό του.

Για πρώτη φορά, το TIME παρουσίασε σε ειδική εκπομπή που παρουσίασε το NBC την επιλογή του, με το αφιέρωμα να συμπεριλαμβάνει ερμηνείες από τον θρυλικό Μπρους Σπρίνγκστινγκ και το συγκρότημα BTS της K-Pop.

Τη απόφαση του TIME για το «Πρόσωπο της Χρονιάς» ανακοίνωσε ο “Boss”.

Watch: Bruce Springsteen announces the 2020 TIME Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/Op4haO8MSz pic.twitter.com/yrbcTew0Tx — TIME (@TIME) December 11, 2020

Οι υπόλοιπες τρεις υποψηφιότητες για «Πρόσωπο της Χρονιάς» ήταν αυτή του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αυτή του κινήματος εναντίον των φυλετικών διακρίσεων και των ανισοτήτων που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στα τέλη Μαΐου στη Μινεάπολη και αυτή του Δρ. Άνυονι Φάουτσι μαζί με στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εκτίθενται περισσότερο στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

Το TIME επέλεξε τον Άντονι Φάουτσι και την Ασά Τραορέ, ακτιβίτρια κατά του ρατσισμού που η γαλλική αστυνομία σκότωσε τον αδερφό της ως «Φύλακες της Χρονιάς»…

As political division and misinformation about COVID-19 threatened the public health of the U.S., Dr. Anthony Fauci emerged as a stalwart guardian of science—and facts.



“Public health knows no politics. You’re just driven by the truth,” he says #TIMEPOY https://t.co/pq0MA3K6Pg pic.twitter.com/1pz3HmIbzH — TIME (@TIME) December 11, 2020

Assa Traoré and racial-justice organizers are TIME’s 2020 Guardians of the Year https://t.co/5OFcHqlzR2 pic.twitter.com/xyidngMWia — TIME (@TIME) December 11, 2020

When French police killed her little brother, Assa Traoré vowed that his death would not be a minor news item.



“We have a power and that power is to go to the streets, and demand that the discrimination and the police brutality must be stopped” #TIMEPOY https://t.co/ZRyfe2OS7G pic.twitter.com/st8raE1FOq — TIME (@TIME) December 11, 2020

Frontline health workers are TIME’s 2020 Guardians of the Year #TIMEPOY pic.twitter.com/cvJXYvdVR3 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Frontline health workers are risking their lives to help save ours.



“Doctors, nurses, housekeeping, the clerks, we are the closest to your family right now. And we’re going to take care of them” #TIMEPOY” pic.twitter.com/RdVHIhP88O — TIME (@TIME) December 11, 2020

Porche Bennett-Bey: “My purpose is the future, making sure that our children and their children and their children never have to keep going through these generational curses. You want to break those chains” #TIMEPOY https://t.co/eLYVITCMRB pic.twitter.com/Uck7kDAcab — TIME (@TIME) December 11, 2020

Το 2019, το Τάιμ επέλεξε τη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία στα 16 της έγινε η νεότερη προσωπικότητα που έλαβε ποτέ τη συγκεκριμένη διάκριση του περιοδικού, που ανακηρύσσει την «προσωπικότητα της χρονιάς» ανελλιπώς από το 1927.