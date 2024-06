Τζο Μπάιντεν: Μεγάλα ΜΜΕ του δείχνουν την έξοδο μετά το Βατερλό στο ντιμπέιτ – Ποιοι ακούγονται για διάδοχοι

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν στις ΗΠΑ οι αντιδράσεις για την τραγική εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον καλούν να αποχωρήσει.

Δυο από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ οι New York Times και το περιοδικό Time καλούν τον Τζο Μπάιντεν να παραδώσει το χρίσμα και να είναι άλλος υποψήφιος από τους Δημοκρατικούς στην αναμέτρηση με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές. Η ικανότητά του για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο αμφισβητείται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.

Προς το παρόν φαίνεται δύσκολο να αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν, καθώς ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη για να είναι κάποιος υποψήφιος θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσει 600 υπογραφές αντιπροσώπων σε μια αίτηση για να θέσει το όνομά του ως υποψήφιο στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

Βέβαια, πάρα πολλοί είναι οι Δημοκρατικοί πια στους κόλπους του κόμματος, όχι δημόσια, που έχουν αρχίσει τις συζητήσεις για το ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν.

Θα διευκόλυνε να παραιτηθεί ο ίδιος, να πει ότι αποσύρεται αν και είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί σχεδόν το 99% των 4.000 εκλεκτόρων στηρίζει την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν. Αυτό που απομένει άλλωστε είναι να επικυρωθεί και η υποψηφιότητά του στο συνέδριο των Δημοκρατικών μετά τις 19 Αυγούστου.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή στο καταστατικό των Δημοκρατικών και μόνο ένα έκτακτο περιστατικό θα μπορούσε να τον αναγκάσει αν αποχωρήσει. Και είναι μια απόφαση που θα πρέπει να πάρει ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν.

Στο τραπέζι έχουν αρχίζει να πέφτουν τα ονόματα κάποιων διαδόχων με το αυτό της Κάμαλα Χάρις, της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και στενή συνεργάτη του Τζο Μπάιντεν να είναι πρώτο στη λίστα των υποψηφίων.

Στις εναλλακτικές λύσεις ακούγονται τα ονόματα των κυβερνήτων Gavin Newsom της Καλιφόρνια, JB Pritzker του Ιλινόις και Gretchen Whitmer του Μίσιγκανλ. Όλοι αυτοί βέβαια δηλώνουν ότι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον Μπάιντεν.

Η εφημερίδα New York Times κάλεσε την Παρασκευή (28.06.2024) τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο μετά τα όσα έγιναν στο ντεμπέιτ.

Σε άρθρο της αναφέρει ότι… «Για να υπηρετήσει τη χώρα, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έπρεπε να εγκαταλείψει την κούρσα» και περιγράφει τον Δημοκρατικό πρόεδρο με όρους όπως «σκιά ηγέτη» αφού ο αρχηγός του κράτους, 81 ετών, «απέτυχε στη δική του δοκιμασία».

New York Times editorial board calls on Biden to step down pic.twitter.com/RkmUyHYACL

«Ο κ. Μπάιντεν υπήρξε θαυμάσιος πρόεδρος. Υπό την ηγεσία του, το έθνος άκμασε και άρχισε να αντιμετωπίζει φάσμα μακροπρόθεσμων προκλήσεων, ενώ οι πληγές που είχε ανοίξει ο κ. Τραμπ άρχισαν να επουλώνονται. Όμως η μεγαλύτερη υπηρεσία στο έθνος που μπορεί να προσφέρει τώρα ο κ. Μπάιντεν είναι να ανακοινώσει ότι δεν θα συνεχίσει να διεκδικεί την επανεκλογή του», γράφουν οι NYT.

News Analysis: President Biden’s shaky, halting debate performance as he struggled to counter a sharp though deeply dishonest Donald Trump has Democrats talking about replacing him on the ticket, our reporter writes. https://t.co/FOB5a7OZ0b