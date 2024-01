Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε σήμερα (5.1.2024) τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θυσιάζει την αμερικανική δημοκρατία στον βωμό της εξουσίας και πως η προεκλογική του εκστρατεία «επικεντρώνεται μόνο στον ίδιο, όχι στην Αμερική».

Στην ομιλία του στην Πενσυλβάνια, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης αύριο Σάββατο τριών ετών από τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον πιθανό αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου για τα μέσα που χρησιμοποιεί στην προεκλογική του εκστρατεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «πρόθυμος να θυσιάσει τη δημοκρατία μας» για να ανέλθει στην εξουσία και «οι επερχόμενες εκλογές έχουν να κάνουν με το αν η δημοκρατία εξακολουθεί να είναι ο ιερός σκοπός της Αμερικής», υποστήριξε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τη ρητορική της «ναζιστικής Γερμανίας»!

«Μιλάει για το δηλητηριασμένο αίμα των Αμερικανών, χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια γλώσσα με εκείνη που χρησιμοποιούσαν στη ναζιστική Γερμανία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ αρνείται να αποκηρύξει την πολιτική βία.

«Η άμυνα, η προστασία και η διαφύλαξη της δημοκρατίας θα παραμείνουν κεντρικός σκοπός της προεδρίας μου», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

FULL SPEECH: President Joe Biden delivers his most powerful speech yet in defense of American democracy and calls out Trump's threats to the nation on the eve of the 3rd anniversary of the January 6 attack.



Everyone should watch the speech till the end and share it far and wide. pic.twitter.com/iffBKkSYAE