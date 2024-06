Τζο Μπάιντεν: Οι Δημοκρατικοί σκέφτονται αλλαγή υποψηφίου μετά το βατερλό στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ

Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην αντάλλαξαν χειραψία κατά τη διάρκεια του πρώτου ντιμπέιτ ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, αυτό που κατάφεραν ήταν να προσφέρουν άπλετο παραπολιτικό περιεχόμενο, ανταλλάσσοντας διάφορα καρφιά και προσβολές για την κυβερνητική διαχείριση.

Η απόδοση του εν ενεργεία προέδρου Τζο Μπάιντεν σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για την ηλικία του, δημιούργησε αμφιβολίες στους Δημοκρατικούς για την υποψηφιότητά του και την ικανότητα του υποψηφίου τους να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Η επίδοση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο χθεσινό ντιμπέιτ ήταν μάλλον αδύναμη και αναποτελεσματική απέναντι σε έναν Ντόναλντ Τραμπ που του επιτιθόταν συνεχώς για διάφορα ζητήματα, λέγοντας συχνά ανακρίβειες.

«Οι Δημοκρατικοί είναι σε πανικό», είναι ο τίτλος που μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα μετά τη λήξη του ντιμπέιτ.

Όπως αναφέρει η Washinton Post: «η έκπληξή από την αρνητική εικόνα του Αμερικανού προέδρου ήταν μεγάλη στις αίθουσες του Κογκρέσου, ανάμεσα στους χορηγούς της εκστρατείας, στα προπύργια του κόμματος σε όλη τη χώρα, στα μπαρ και στα σαλόνια όπου συγκεντρώθηκαν οι Δημοκρατικοί για να υποστηρίξουν τον υποψήφιό τους Μπαιντεν».

Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν που υστερεί εως τώρα από τον Τραμπ στις δημοσκοπήσεις χρειαζόταν απεγνωσμένα να χρησιμοποιήσει το ντιμπέιτ για να καθησυχάσει τους σκεπτικιστές ψηφοφόρους ότι η ηλικία του δεν αποτελεί ζήτημα για την επανεκλογή του και ότι έχει τη σωματική και ψυχική αντοχή για να ηγηθεί του έθνους.

Αντιθέτως, ο Μπάιντεν από το ξεκίνημα του ντιμπέιτ είχε ασταθή απόδοση, η οποία βελτιώθηκε στη μέση της βραδιάς, ωστόσο ήταν αρκετή για να ανησυχήσει τους Δημοκρατικούς.

Οι δύο άνδρες αντιπαρατέθηκαν για την άμβλωση, τη μετανάστευση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Γάζα, τη διαχείριση της οικονομίας, ακόμη και το γκολφ καθώς προσπαθούσαν να κερδίσουν πόντους και ψηφοφόρους, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν εδώ και μήνες να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Μπάιντεν ήταν κρυωμένος προκειμένου να εξηγήσουν τη βραχνάδα στη φωνή του. Αλλά η άνιση επίδοση του προέδρου προκάλεσε ανησυχία ακόμη και μεταξύ κάποιων Δημοκρατικών και ενδέχεται να ενέτεινε την ανησυχία των ψηφοφόρων ότι ο 81χρονος είναι πολύ μεγάλος για μία ακόμη προεδρική θητεία.

Η προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού και σύμμαχοί του προσπάθησαν να δείξουν ότι δεν επηρεάστηκαν από την επίδοσή του, αλλά σίγουρα αποτελεί πλήγμα για την υποψηφιότητά του, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις διαβεβαίωσε ότι ο Μπάιντεν «ξεκίνησε αργά, αλλά τελείωσε δυναμικά». «Έκανε μια δύσκολη αρχή, ήταν προφανές σε όλους, δεν το αμφισβητώ», πρόσθεσε.

