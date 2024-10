Τζο Μπάιντεν: Το Ισραήλ δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα απαντήσει στο Ιράν

Το Ισραήλ δεν έχει αποφασίσει ακόμη πώς θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν, αποκάλυψε ο Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως αν ήταν στη θέση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα εξέταζε διπλωματικές και όχι στρατιωτικές λύσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (04.10.2024) ότι θα εξέταζε εναλλακτικές λύσεις αντί για πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, εάν ήταν στη θέση του Ισραήλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πιστεύει πως το Ισραήλ δεν έχει ακόμη καταλήξει στο πώς θα απαντήσει στις βαλλιστικές επιθέσεις του Ιράν.

Σημείωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι «σε συνεχή επαφή» και προέτρεψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να θυμηθεί ότι καμία άλλη αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει βοηθήσει περισσότερο το Ισραήλ.

President Joe Biden said the US was discussing with Jerusalem its options for responding to Tehran’s missile attack, which included Israel striking Iran’s oil facilities https://t.co/ilpqmnt0tf pic.twitter.com/noZAb6sISM