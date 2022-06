Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σφοδρός επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Μπόρις Τζόνσον δεν θα μπορούσε παρά να «πανηγυρίσει» για την αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών από το Φιδονήσι ή Νησί των Φιδιών.

Σε δήλωσή του ο Τζόνσον ανέφερε πως ότι η απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από Φιδονήσι, στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, αποτελεί ένδειξη της ικανότητας της Ουκρανίας να αντεπιτίθεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εάν ψάχνατε ενδείξεις για την εκπληκτική ικανότητα των Ουκρανών να αντεπιτίθενται, να ξεπερνούν τις αντιξοότητες και να απωθούν τους Ρώσους, τότε κοιτάξτε αυτό που συνέβη μόλις σήμερα στο Νησί των Φιδιών, όπου και πάλι η Ρωσία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει θέσεις», δήλωσε ο Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

«Στο τέλος θα αποδειχθεί αδύνατον για τον Πούτιν να κρατήσει μία χώρα που δεν θα δεχθεί την εξουσία του», δήλωσε ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#UPDATE Russia's pullout from the captured Snake Island in the Black Sea shows the futility of President Vladimir Putin's strategic goals in Ukraine, British Prime Minister Boris Johnson says pic.twitter.com/wp1RFbixIc