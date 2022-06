Το νησί έξω από την Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, έγινε από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, σύμβολο. Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, οι δυνάμεις της Ρωσίας το εγκατέλειψαν. Γιατί, είναι θέμα υπό συζήτηση.

Η πλευρά τα Ρωσίας ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις της εγκατέλειψαν το Φιδονήσι ως κίνηση καλής θέλησης για να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δε Ουκρανία από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ότι οι δυνάμεις της με τους συνεχείς βομβαρδισμούς, ανάγκασαν τους Ρώσους να φύγουν από το Φιδονήσι.

Την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων ανακοίνωσε υπουργείο Άμυνας της χώρας, το οποίο χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «κίνηση καλής θέλησης» προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή και η μεταφορά σιτηρών από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας μέσω ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚡️#Russian occupiers confirmed their withdrawal from #SnakeIsland and called it a "step of goodwill":



"Today, as a step of goodwill, the Russian military completed their tasks on Snake Island and withdrew the garrison there."