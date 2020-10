Τζόνσον: Προειδοποιεί για “αναταράξεις” τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα λόγω κορονοϊού

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα πως είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ασθενεί από COVID-19, θα γίνει καλά και ότι λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

«Είμαι σίγουρος πως ο πρόεδρος Τραμπ θα γίνει καλά. Έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα… Χρειάζεται μόνο, εννοώ, το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει είναι να ακολουθήσει τις συμβουλές των γιατρών του, έχει εξαιρετικές ιατρικές συμβουλές», δήλωσε ο Τζόνσον σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του BBC.

The most important thing for President Donald Trump to do is to follow his doctors’ advice says Prime Minister Boris Johnson #Marr #Covid_19 https://t.co/dGDSucJai5 pic.twitter.com/hFTh8hFFkT

Ο Τζόνσον είχε διαγνωστεί θετικός στην COVID-19 στα τέλη Μαρτίου και νοσηλεύθηκε για μία εβδομάδα, περιλαμβανομένων τριών νυχτών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Είπε πως ανέρρωσε πλήρως και ότι δεν υποφέρει από τα λεγόμενα συμπτώματα «μακράς COVID».

Στη συνέντευξή του στο BBC o Βρετανός πρωθυπουργός είπε ακόμη πως αναμένει ότι οι επόμενοι λίγοι μήνες της πανδημίας της COVID-19 θα έχουν αναταράξεις, αλλά τα πράγματα θα μοιάζουν ριζικά διαφορετικά την άνοιξη.

«Πρέπει να σας πω, με κάθε ειλικρίνεια, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αναταράξεις έως τα Χριστούγεννα, μπορεί να υπάρχουν αναταράξεις ακόμη και μετά», είπε.

Prime Minister Boris Johnson on local restrictions: “I know people are furious with me and they’re furious with the government but… it’s going to continue to be bumpy through to Christmas. It may even be bumpy beyond”#Marr #Covid_19 https://t.co/iUFQLFuY4J pic.twitter.com/YVAKc3CzuW