Τζορτζ Κλούνεϊ: Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ για τη γαλλική υπηκοότητα με «καρφί» για τις εκλογές του Νοεμβρίου

Άμεση ήταν η απάντηση του Τζορτζ Κλούνεϊ στο «φαρμακερό» σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, πήραν τη γαλλική υπηκοότητα.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν, και τα οκτάχρονα δίδυμά τους έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες, παρά την παραδοχή του ηθοποιού ότι δυσκολεύεται ακόμα να μιλήσει τη γαλλική γλώσσα, ακόμη και έπειτα από 400 ημέρες μαθημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία και σχολίασε με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο την απόφαση του αστέρα του Χόλιγουντ.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο (πρόσωπα) από τα χειρότερα όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα γάλλοι πολίτες», κάγχασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. «Δυστυχώς, η Γαλλία είναι το τρέχον διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε εδώ υπό τον κοιμήση Τζο Μπάιντεν», υποστήριξε.

Η απάντηση του Τζορτζ Κλούνεϊ δεν άργησε να έρθει και ήταν «πληρωμένη». Χρησιμοποιώντας το αγαπημένο σύνθημα του Τραμπ «Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά» (MAGA).

«Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο… Πρέπει να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά… και θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ Κλούνεϊ αναφερόμενος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Κλούνεϊ υποστηρίζει ανοιχτά τους Δημοκρατικούς εδώ και χρόνια. Τον περασμένο Απρίλιο είχε προβλέψει ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτούσαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, καλώντας το κόμμα να «βρει ανθρώπους που εκπροσωπούν καλύτερα τους Αμερικανούς και έχουν αίσθηση του χιούμορ».

Ο διάσημος ηθοποιός είχε στηρίξει τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 και του 2024, πριν δημοσιεύσει άρθρο γνώμης στους «New York Times» ζητώντας από τον τότε πρόεδρο να αποσυρθεί από την προεκλογική μάχη, κάτι που ο Μπάιντεν έκανε δύο εβδομάδες αργότερα.

Στη συνέχεια, ο Κλούνεϊ στήριξε την τότε αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, η οποία, ως γνωστόν ηττήθηκε από τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024.