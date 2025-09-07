Κόσμος

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πρώην υπάλληλοι της αυτοκρατορίας του είπαν το δικό τους «αντίο» – «Ήταν σαν πατέρας μας»

Δεύτερη ημέρα για το λαϊκό προσκύνημα - Τη Δευτέρα η κηδεία του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Τζόρτζιο Αρμάνι
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS/ Gonzalo Fuentes

Πρώην υπάλληλοι της αυτοκρατορίας μόδας του Τζόρτζιο Αρμάνι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (07.09.2025) για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σχεδιαστή που κράτησε την Ιταλία στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μόδας.

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αμράνι σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Πέμπτη (04.09.2025) προκάλεσε κύμα θλίψης σε όλο τον κόσμο – δεκάδες celebrities από όλο τον κόσμο κατέκλυσαν τα social mdia με αφιερώματα στον «αυτοκράτορα της μόδας».

«Είμαστε συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι και ήταν καθήκον μας να έρθουμε εδώ, γιατί ήταν μεγάλο προνόμιο και τιμή να δουλεύουμε για αυτόν», είπε η Ορνέλα Γκαλιόλο στο Reuters στο λαϊκό προσκύνημα που στο Armani Teatro, στο Μιλάνο.

«Για όλους μας, ήταν σαν πατέρας, αυτό μπορώ να σας πω», συμπλήρωσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι, απέτισε φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι, απέτισε φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS/ Claudia Greco
Λαϊκό προσκύνημα στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα στον Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS/ Remo Casilli

Ο Αρμάνι, κατάφερε με τα πρωτοποριακά σχέδιά του, να χτίσει μια αυτοκρατορία που εκτεινόταν από την υψηλή ραπτική έως την επίπλωση σπιτιού, με το όνομά του να γίνεται συνώνυμο της κομότητας.

Το ξύλινο φέρετρό του, στολισμένο με λευκά τριαντάφυλλα, εκτίθεται μέσα σε έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο στην έδρα της εταιρείας του στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιούνται οι επιδείξεις μόδας, περιτριγυρισμένο από δεκάδες μικρά φανάρια στο πάτωμα.

Το φέρετρο με τη σορό του Τζόρτζιο Αρμάνι
Το φέρετρο με τη σορό του Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS/ Alessandro Garofalo

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα σε ιδιωτική τελετή.

Η Σιλβάνα Αρμάνι, μία από τις ανιψιές του που εργάστηκε μαζί του, ήταν μεταξύ αυτών που αποτίσαν φόρο τιμής.

Η ανιψιά του Τζόρτζιο Αρμάνι, Σιλβάνα Αρμάνι
Η ανιψιά του Τζόρτζιο Αρμάνι, Σιλβάνα Αρμάνι / REUTERS/ Claudia Greco

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι δεν είχε παιδιά, αλλά συνεργαζόταν με μια ομάδα έμπιστων μελών της οικογένειας και μακροχρόνιων συνεργατών, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν να διευθύνουν την επιχείρηση, την οποία ο ίδιος έλεγχε αυστηρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στη Γάζα μετά την εντολή εκκένωσης του Ισραήλ - Ο IDF κατέστρεψε σήραγγα της Χαμάς
Ο ισραηλινός στρατός έθεσε, νωρίτερα, σε εφαρμογή τον βομβαρδισμό στο κτίριο al-Ruya στην πόλη της Γάζας, για τον οποίο νωρίτερα είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους
Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν, καθώς καπνός και φλόγες υψώνονται ενώ ένα πολυκατοικία καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
2
Drone των Χούθι χτύπησε την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν στο νότιο Ισραήλ - Τουλάχιστον 2 τραυματίες
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διερευνά την πτώση του drone - Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Ραμόν είχε κλείσει προσωρινά, οι πτήσεις θα διεξάγονται κανονικά, λέει η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ
Αεροδρόμιο του Ισραήλ
2
Newsit logo
Newsit logo