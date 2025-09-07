Τζόρτζιο Αρμάνι: Πρώην υπάλληλοι της αυτοκρατορίας του είπαν το δικό τους «αντίο» – «Ήταν σαν πατέρας μας»

Πρώην υπάλληλοι της αυτοκρατορίας μόδας του Τζόρτζιο Αρμάνι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (07.09.2025) για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σχεδιαστή που κράτησε την Ιταλία στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μόδας.

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αμράνι σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Πέμπτη (04.09.2025) προκάλεσε κύμα θλίψης σε όλο τον κόσμο – δεκάδες celebrities από όλο τον κόσμο κατέκλυσαν τα social mdia με αφιερώματα στον «αυτοκράτορα της μόδας».

«Είμαστε συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι και ήταν καθήκον μας να έρθουμε εδώ, γιατί ήταν μεγάλο προνόμιο και τιμή να δουλεύουμε για αυτόν», είπε η Ορνέλα Γκαλιόλο στο Reuters στο λαϊκό προσκύνημα που στο Armani Teatro, στο Μιλάνο.

«Για όλους μας, ήταν σαν πατέρας, αυτό μπορώ να σας πω», συμπλήρωσε.

Ο Αρμάνι, κατάφερε με τα πρωτοποριακά σχέδιά του, να χτίσει μια αυτοκρατορία που εκτεινόταν από την υψηλή ραπτική έως την επίπλωση σπιτιού, με το όνομά του να γίνεται συνώνυμο της κομότητας.

Το ξύλινο φέρετρό του, στολισμένο με λευκά τριαντάφυλλα, εκτίθεται μέσα σε έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο στην έδρα της εταιρείας του στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιούνται οι επιδείξεις μόδας, περιτριγυρισμένο από δεκάδες μικρά φανάρια στο πάτωμα.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα σε ιδιωτική τελετή.

Η Σιλβάνα Αρμάνι, μία από τις ανιψιές του που εργάστηκε μαζί του, ήταν μεταξύ αυτών που αποτίσαν φόρο τιμής.

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι δεν είχε παιδιά, αλλά συνεργαζόταν με μια ομάδα έμπιστων μελών της οικογένειας και μακροχρόνιων συνεργατών, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν να διευθύνουν την επιχείρηση, την οποία ο ίδιος έλεγχε αυστηρά.