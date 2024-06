Τζούλιαν Ασάνζ: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του ιδρυτή των WikiLeaks στην Αυστραλία

Ο Τζούλιαν Ασάνζ αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς για την Καμπέρα της Αυστραλίας, λίγες ώρες αφότου ομολόγησε την ενοχή του ενώπιον δικαστηρίου στη Σαϊπάν, στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους, αναφέρει το WikiLeaks σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Δικαστήριο της Σαϊπάν επικύρωσε τη συμφωνία του Τζούλιαν Ασάνζ με την αμερικανική δικαιοσύνη, που προέβλεπε ομολογία ενοχής από τον ιδρυτή των WikiLeaks για «συνωμοσία με στόχο την απόκτηση και αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια» και την καταδίκη του σε φυλάκιση 62 μηνών, ποινή που έχει ήδη εκτίσει στη Βρετανία.

Ο Julian Assange ομολόγησε την ενοχή του σε μία μόνο κακουργηματική κατηγορία για τη δημοσίευση στρατιωτικών μυστικών των ΗΠΑ σε μία συμφωνία με τους εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γεγονός που του εξασφαλίζει την ελευθερία και τερματίζει τον δικαστικό αγώνα.

Ο 53χρονος Αυστραλός έφτασε στο δικαστήριο λίγο πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, φορώντας σκούρο κοστούμι και μπήκε στο κτίριο χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις.

Αν και η συμφωνία με τους εισαγγελείς απαιτούσε να παραδεχτεί την ενοχή του σε ένα μόνο κακούργημα, θα του επέτρεπε επίσης να επιστρέψει στη γενέτειρά του, την Αυστραλία, χωρίς να περάσει χρόνο σε αμερικανική φυλακή.

Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν φυλακισμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολεμώντας την έκδοσή του ΗΠΑ για μια κατηγορία που αφορούσε τον νόμο περί κατασκοπείας και η οποία θα μπορούσε να επιφέρει μακρά ποινή φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης.

Τα WikiLeaks, τα οποία ίδρυσε ο Ασάνζ το 2006, επικρότησαν την ανακοίνωση της συμφωνίας, λέγοντας ότι είναι ευγνώμων για «όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας, πολέμησαν για εμάς και παρέμειναν απόλυτα αφοσιωμένοι στον αγώνα για την ελευθερία του».

Expected to depart in 2 hours, 58 minutes. To Canberra, Australia.



Flight VJT199 #AssangeJet: https://t.co/gxcbvNyvnj pic.twitter.com/t239sHob7Q