Τζούλιαν Ασάνζ: Ο ιδρυτής του Wikileaks θα δηλώσει ένοχος σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και θα επιστρέψει στην Αυστραλία

Ο Τζούλιαν Ασάνζ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των Μαριανών Νήσων. Ο ιδρυτής του Wikileaks αναμένεται να επιστρέψει στην Αυστραλία μετά την απολογία του και την καταδίκη του, η οποία έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης 26 Ιουνίου.

Ο ιδρυτής του Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ, θα δηλώσει ένοχος σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και έτσι θα μπορέσει να γυρίσει στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν αργά τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, ο Julian Asange θα ομολογήσει την ενοχή του σε μία συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, επιλύοντας το μακροχρόνιο νομικό σίριαλ που εκτεινόταν σε πολλές ηπείρους και είχε ως επίκεντρο τη δημοσίευση διαβαθμισμένων εγγράφων.

Ο Ασάνζ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των Μαριανών Νήσων, μίας αμερικανικής κοινοπολιτείας στον δυτικό Ειρηνικό, για να δηλώσει ένοχος για την κατηγορία του νόμου περί κατασκοπείας για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη απόκτηση και διάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής άμυνας, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε επιστολή που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ελεύθερος και αναχώρησε τη Δευτέρα (24.06.2024) από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στο Λονδίνο, όπου ήταν έγκλειστος επί πέντε χρόνια, ανέφερε το WikiLeaks μετά την αποκάλυψη για συμφωνία περί ομολογίας ενοχής του 52χρονου.

Σύμφωνα με το WikiLeaks, ο 52χρονος Αυστραλός αναχώρησε από τη φυλακή του Μπέλμαρς το πρωί της Δευτέρας και το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερος στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, από όπου επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος και εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ομολογία ενοχής εκ μέρους του Τζούλιαν Ασάνζ, η οποία πρέπει να εγκριθεί από δικαστή, φέρνει μία αιφνιδιαστική κατάληξη σε μία ποινική υπόθεση διεθνούς ίντριγκας και στην πολυετή καταδίωξη της αμερικανικής κυβέρνησης ενός εκδότη, του οποίου ο εξαιρετικά δημοφιλής ιστότοπος κοινοποίησης απόρρητων πληροφοριών, τον έκανε αιτία για πολλούς υπέρμαχους της ελευθερίας του Τύπου, οι οποίοι δήλωσαν ότι ενήργησε ως δημοσιογράφος για να αποκαλύψει παρανομίες του αμερικανικού στρατού.

“Journalism should be more like science. As far as possible, facts should be verifiable.



If journalists want long-term credibility for their profession, they have to go in that direction. Have more respect for readers.” – Julian Assange #LetHimGoJoe pic.twitter.com/c0JdgYlzIE