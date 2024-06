Τζούλιαν Ασάνζ: Ποιος είναι ο ιδρυτής των WikiLeaks, γιατί τον κατηγορούν οι ΗΠΑ και πώς μπήκε τέλος στην πολυετή υπόθεση θρίλερ

Ο Τζούλιαν Ασάνζ, ιδρυτής των WikiLeaks, αποφυλακίστηκε και αναμένεται να ομολογήσει την ενοχή του για ένα κακούργημα στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια να αφεθεί ελεύθερος, με την πολυετή υπόθεση – θρίλερ να λαμβάνει τέλος.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ πρόκειται να δηλώσει αύριο, Τετάρτη (26.06.2024), ένοχος για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων μέσω της πλατφόρμας WikiLeaks, με αντάλλαγμα να του επιτραπεί η επιστροφή στην πατρίδα του την Αυστραλία, βάζοντας τέλος σε μια δικαστική οδύσσεια 14 ετών.

Ειδικότερα, ο Ασάνζ κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία προβλέπει ομολογία ενοχής για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων σχετικά με τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, με αντάλλαγμα την αποφυλάκισή του από τη Βρετανία και τον τερματισμό της πολυετούς διαμάχης του με την Ουάσινγκτον.

Αύριο Τετάρτη αναμένεται να δικαστεί από δικαστήριο της Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ η ποινή που θα του επιβληθεί θα συμψηφιστεί με το διάστημα της κράτησής του στη Βρετανία και ο Τζούλιαν Ασάνζ θα αφεθεί ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία.

«Ο Τζούλιαν είναι ελεύθερος!!!» δήλωσε η σύζυγός του Στέλλα Ασάνζ, υπογραμμίζοντας ότι «τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας» σε όσους έχουν κινητοποιηθεί «εδώ και χρόνια» για να επιτευχθεί η απελευθέρωσή του.

Το WikiLeaks δημοσιοποίησε ένα βίντεο που δείχνει τον Τζούλιαν Ασάνζ να περπατά ελεύθερος στην πίστα του αεροδρομίου, προτού επιβιβαστεί σε αεροσκάφος.

Julian is free!!!!



Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.



