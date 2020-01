Η μία από τις ρουκέτες έπεσε στην καφετέρια της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

Είναι η πρώτη φορά που ρουκέτες πλήττουν την αμερικανική πρεσβεία, η οποία βρίσκεται στην Πράσινη Ζώνη, όπου έχουν την έδρα τους πολλές διπλωματικές αποστολές και κυβερνητικές υπηρεσίες.

#Breaking

“Seek shelter”

We are still advised to take cover in Union III, just across the road from the #US embassy in Green Zone #Baghdad. A few rockets allegedly hit nearby.

I didn't hear any explosions as we were in hard cover. pic.twitter.com/pj9U5KPUqi

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 26, 2020