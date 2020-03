Δεν έχει προηγούμενο η πράξη που έκαναν βάνδαλοι σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δέντρα του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, βάνδαλοι επιτέθηκαν κατά της παγκοσμίου φήμης ιτιάς στην Wanaka της Νέας Ζηλανδίας, κόβοντας έναν αριθμό κλαδιών με πριόνι. Η ιτιά, γνωστή ως «That Wanaka Tree» (hashtag #thatwanakatree), είναι το πιο φωτογραφημένο δέντρο της Νέας Ζηλανδίας και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δέντρα σ’ όλον τον πλανήτη. Κοπάδια τουριστών συρρέουν όλον τον χρόνο εκεί για να το φωτογραφίσουν ή να φωτογραφηθούν με φόντο την ιτιά.

Σύμφωνα με τον νεοζηλανδικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Stuff, η Νεοζηλανδή φωτογράφος Lisa Apanui επισκέφθηκε για φωτογράφιση, την περασμένη Τρίτη, τη λίμνη από τα νερά της οποίας αναδύεται η ιτιά και είδε ότι μεγάλα κλαριά του δέντρου είχαν κοπεί και αφεθεί στο νερό. «Κάποιος κατέστρεψε το όμορφο μας έμβλημα της Wanaka και απλά σου σπαράζει την καρδιά!!!» έγραψε στη σελίδα της στο Facebook η Apanui, αναρτώντας φωτογραφίες της ανθρώπινης «δραστηριότητας».

A year ago, I was lucky enough to visit this tree in New Zealand and see the sunrise over its lake.



Someone sawed off its branches. There are bigger concerns now, but it's sad that we've lost a symbol of tranquility during these trying times. #thatwanakatree