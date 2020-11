Βαριεστημένη και χωρίς μάσκα η Μελάνια Τραμπ στην… υποδοχή του χριστουγεννιάτικου δέντρου (pics, vid)

Καμία συναίσθηση του τι περνάει ο κόσμος στις ΗΠΑ. Καμία αγωνία για τον κορονοϊό, από τον οποίο (υποτίθεται) νόσησε και η ίδια. Η Μελάνια Τραμπ, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, υποδέχτηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Λευκό Οίκο. Και το έκανε χωρίς να φοράει μάσκα.

«Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε» θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, αφού η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να ακολουθεί κατά πόδας το παράδειγμα του συζύγου της και να μη φοράει μάσκα… πουθενά σχεδόν.

Όπως και το απόγευμα της Δευτέρας (23.11.2020) όταν υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο, για τελευταία φορά ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ούτε μάσκα φορούσε, ούτε και αποστάσεις κρατούσε και λίγο σαν να βαριόταν.

Και όταν τρεις εργαζόμενοι την πλησίασαν (φορούσαν μάσκες εκείνοι), η Μελάνια Τραμπ πόζαρε μαζί τους μπροστά από την άμαξα που μετέφερε το δέντρο (ένα από τα πολλά βασικά) που θα διακοσμήσει τον Λευκό Οίκο, χωρίς φυσικά αποστάσεις.

Και όχι μόνο αυτό αλλά στη συνέχεια (μάλλον για τις φωτογραφίες) έβγαλαν κι εκείνοι τις μάσκες τους…

Δείτε τα όσα έγιναν στο Λευκό Οίκο…

Each year the arrival of the #WHChristmas tree brings a spirit of holiday warmth & tradition to the @WhiteHouse. This year’s tree will continue to bring joy to those who will pass through the halls of the White House during this most wonderful time of the year. pic.twitter.com/RVHkWtoaWo