Βαρκελώνη: 15 τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τρένου

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού του τρένου
Νέο περιστατικό με τρένα στην Ισπανία, αυτή τη φορά στη Βαρκελώνη
Νέο περιστατικό με τρένα στην Ισπανία, αυτή τη φορά στη Βαρκελώνη / πηγή φωτογραφίας Χ

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη αργά το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) ώρα Ελλάδας. Αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Είναι το δεύτερο περιστατικό με τρένα της χώρας, 48 ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κόρδοβα, στον νότο, με 42 νεκρούς και 150 τραυματίες.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού του τρένου, από τον εκτροχιασμό, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση έγινε στο 112 στις 21:02 (22:02 στην Ελλάδα), αναφέρει η ισπανική «el Pais».

Όπως φαίνεται, το τρένο της γραμμής R4 που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες.

Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

 

Όλες οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι οι ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες συνέβαλαν στην πρόκληση ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και στην πτώση φερτών υλικών στις ράγες.

 

Να σημειωθεί, στο μεταξύ, ότι ένα άλλο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια πάλι στη γραμμή R1, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Αυτή η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το συμβάν της Βαρκελώνης σημειώθηκε σε μία περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου στο Αδαμούθ της Κόρδοβα, ανεβάζοντας σε 42 τον αριθμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.

