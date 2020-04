Στα πράσα… να ερωτοτροπεί σε σχεδόν κοινή θέα πιάστηκε από την κάμερα γειτόνων ένα ζευγάρι στη Βαρκελώνη που βρίσκεται σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού.

Το “καυτό” βίντεο δείχνει τη στιγμή που το ζευγάρι κάνει σεξ στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του στη Βαρκελώνη και μάλιστα στο φως της ημέρας.

Μάλιστα μία γυναικεία φωνή ακούγεται να γελάει και να λέει στα ισπανικά “οι άνθρωποι είναι τρελοί…”.

Το μπαλκόνι βρίσκεται κοντά στην κεντρική λεωφόρο Diagonal, η οποία διασχίζει τις γειτονιές Bonanova και Sarria της πόλης, ανέφεραν καταλανικά ΜΜΕ.

Οι αναφορές λένε ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό παρόμοιας φύσης από την αρχή της καραντίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία κλήθηκε σε άλλη περιοχή για να διαλύσει μια ομάδα ανθρώπων που έκαναν ηλιοθεραπεία σε ταράτσα.

