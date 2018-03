Την έντονη ανησυχία της για τις ενέργειες της Τουρκίας (του Ερντογάν) εξέφρασε η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο της Βάρνας, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Οι Βρυξέλλες ανησυχούν σοβαρά για τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για ορισμένες ενέργειες της Τουρκίας που υπονομεύουν το κράτος δικαίου.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε μεταξύ άλλων πως η Τουρκία κράτησε τις υποσχέσεις της τόσο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όσο και στο θέμα της προσφυγικής κρίσης. Συζητήσαμε την εκταμίευση των 3 δισ. ευρώ, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει 1,8 δισ. ευρώ και ευελπιστούμε ότι τα 3 δισ. θα δοθούν.

Ο Ερντογάν είπε ότι ελπίζει πως οι δύο πλευρές έχουν αφήσει πίσω τους τη δύσκολη περίοδο των κακών σχέσεων. Τόνισε ότι αναμένει από τις Βρυξέλλες στήριξη και όχι επικρίσεις, στον αγώνα του κατά της τρομοκρατίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να συμπεριληφθούν ισότιμα σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο οι προκλήσεις του «σουλτάνου» ήρθαν όσον αφορά στο ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

Αναφερόμενος στο ζήτημα, είπε ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να μείνει η χώρα του εκτός της διεύρυνσης.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την είδηση με λέξεις όπως «απαίτηση» και «απειλές» κι αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος.

#Erdogan who jailed 245 journalists claims in #Varna EU summit that #Turkey is a democratic country with a rule of law, and respect to fundamental human rights. #VarnaSummit pic.twitter.com/NQ5g9szfXP

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 26, 2018