Βασιλιάς Κάρολος: Ακτιβιστές βανδάλισαν το πορτρέτο του μονάρχη σε γκαλερί στο Λονδίνο

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων έβαλαν στο στόχαστρο ο πίνακας του βασιλιά Καρόλου, οι οποίοι βρέθηκαν στην γκαλερί που φιλοξενείται το πορτρέτο και το βανδάλισαν.

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου, από τον καλλιτέχνη Τζόναθαν Γιο, μετά τη στέψη του μονάρχη. Ο μεγάλος πίνακας αποκαλύφθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον περασμένο μήνα στις 14 Μαΐου 2024. Σήμερα Τρίτη (11.06.2024) μια ακτιβιστική ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων κόλλησε στο «πρόσωπο» του βασιλιά, ένα αυτοκόλλητο με τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Wallace και ένα συννεφάκι με το μήνυμα «Όχι τυρί Gromit. Δεν όλη την σκληρότητα στις φάρμες RSPCA».

Ο Κάρολος τον περασμένο μήνα έγινε ο βασιλικός προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης RSPCA Assured, η οποία εργάζεται για τη βελτίωση της ζωής των ζώων στις φάρμες.

Η ομάδα ακτιβιστών την Τρίτη είπε ότι η ενέργειά της ήταν μέρος μιας προσπάθειας να σταματήσει η «αποτρόπαια ταλαιπωρία σε όλες τις φάρμες που υποστηρίζονται από την RSPCA».

Η Animal Rising είπε ότι δύο από τους υποστηρικτές της ήταν υπεύθυνοι για το περιστατικό, λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος βανδαλισμός στο έργο τέχνης ήταν λόγω της αγάπης του μονάρχη για τη βρετανική κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων «Wallace και Gromit» που δημιουργήθηκε από τον Nick Park.

Σε μια ανάρτηση στο site του ομίλου, ο Daniel Juniper, ένας από τους εμπλεκόμενους, είπε ότι ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή του στην κακοποίηση ζώων που σημειώθηκε σε αγροκτήματα που προστατευόταν από την RSPCA.

«Η δράση τόνισε τη σκληρότητα στις φάρμες RSPCA Assured που είχε εκθέσει ο όμιλος το προηγούμενο Σαββατοκύριακο», είπε η ομάδα.

