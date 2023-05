Ο βασιλιάς Κάρολος πρέπει βάσει του πρωτοκόλλου να είναι τύπος και υπογραμμός και να μην έχει… περίεργες αντιδράσεις πόσο μάλλον στην προχθεσινή (6.5.2023) τελετή στέψης του , αλλά είναι και άνθρωπος και καμιά φορά ξεφεύγει και το έδειξε αυτό με την γκρίνια που έκανε για το «στήσιμο» από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την οικογένειά του έξω από το Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Ο βασιλιάς Κάρολος άρχισε την γκρίνια περιμένοντας στην άμαξα μαζί με την βασίλισσα Καμίλα να έρθει ο γιος του πρίγκιπας Γουίλιαμ, που είχε αργήσει και να πάνε όλοι μαζί στο Αββαείο για την τελετή στέψης.

Και μέσα σε όλα έδειξε να… ψιλοδυστροπεί την ώρα που ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι του τοποθετούσε στο κεφάλι το βασιλικό στέμμα.

Εκεί που ο βασιλιάς Κάρολος έδειξε να τα παίρνει και άρχισε την γκρίνια ήταν η στιγμή που είχε φτάσει με την Καμίλα με την χρυσή άμαξα έξω από το Αββαείο του Γουέστμινστερ και περίμενε να μπει μέσα. Για να μπει έπρεπε να ήταν μαζί του και ο γιος του πρίγκιπας Γουίλιαμ με την σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους.

Έλα όμως, που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η οικογένειά του τον «έστησαν». Άργησαν να πάνε στο Αββαείο 5 λεπτά και σ’ αυτά 300 δευτερόλεπτα αναμονής ο βασιλιάς Κάρολος άρχισε την γκρίνια.

Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα, ειδικοί στο διάβασμα των χειλιών είπαν στο Sky News ότι ο βασιλιάς Κάρολος έδειξε φανερά ότι είχε αρχίσει να «ζορίζεται» με την στάση του πρίγκιπα Γουίλιαμ και είπε στην βασίλισσα Καμίλα: «Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ στην ώρα μας. Πάντα κάτι συμβαίνει. Είναι βαρετό αυτό».

"We can never be on time": King Charles was caught on camera grumbling to Queen Camilla, telling her "this is boring", as he waited to enter Westminster Abbey for his own #Coronation pic.twitter.com/WhvoOFuVvM