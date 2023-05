Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε Κυριακή (7.5.2023) το βράδυ στο Κάστρο του Γουίνσδορ προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, στην οποία αναμένεται να εμφανιστούν αστέρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η Νικόλ Σέρζινγκερ (Nicole Scherzinger), ο Αντρέα Μποτσέλι (Andrea Bocceli), ο Νικ Κέιβ (Nick Cave), ο Όλι Μερς (Olly Murs) και οι άλλοι αστέρες βρίσκονται ήδη στο Κάστρο του Γουίνσδορ ενώ ο κόσμος συρρέει από νωρίς στην κατοικία της βασιλικής οικογένειας για να γιορτάσει τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, με τις διαδικασίες να κορυφώνονται σήμερα με τη συναυλία.

Η σκηνή είναι διαμορφωμένη όπως η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου (Union Flag) και θα την πατήσουν η Κέιτι Πέρι (Katy Perry), ο Λάιονελ Ρίτσι (Lionel Richie), οι Τέικ Δατ (Take That) ενώ θα δώσουν κοινή παράσταση το Βασιλικό Μπαλέτο, η Βασιλική Όπερα, η Royal Shakespeare Company, το Royal College of Music και το Royal College of Art.

Στο Κάστρο του Γουίνσδορ βρίσκονται περίπου 20.000 θεατές και αυτός ο αριθμός αναμένεται να μεγαλώσει καθώς κορυφώνονται οι εορτασμοί για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, που σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία.

Παρακολουθήστε LIVE τη συναυλία: