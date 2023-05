Ο πρίγκιπας Χάρι παραβρέθηκε, τελικά, στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου αλλά ο ρόλος του ήταν αυτός του… απλού καλεσμένου.

Με τις σχέσεις του τόσο με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο όσο και με τον αδερφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ να είναι στον… «πάγο», ειδικά μετά το ντοκιμαντέρ στο Netflix και το βιβλίο Spare, και μόνο που βρέθηκε στην τελετή στέψης ο πρίγκιπας Χάρι ήταν… μεγάλο βήμα.

Ο πρίγκιπας Χάρι πήγε μόνος του στο Λονδίνο για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, αφού η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, έμεινε στις ΗΠΑ με το πρόσχημα πως έχει γενέθλια ο πρωτότοκος γιος τους. Μάλιστα και ο δούκας του Σάσεξ θα φύγει από την Αγγλία αμέσως μετά την τελετή.

Μόνος αλλά χαμογελαστός έφτασε στο Αββαείο του Γουέστμινστερ ο πρίγκιπας Χάρι. Μπήκε στον καθεδρικό ναό μαζί με τις ξαδέρφες του, Ευγενία και Βεατρίκη (σ.σ. πρώτες του ξαδέρφες, κόρες του πρίγκιπα Άντριου) και κάθισε στην τρίτη σειρά.

Μάλιστα, ενώ μιλούσε με τον Τζακ Μπρούκσμπανκ, σύζυγο της πριγκίπισσας Ευγενίας, η κάμερα τον έπιασε να κάνει και μια… γκριμάτσα!

