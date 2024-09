Βασιλιάς Κάρολος: Παίκτριες ράγκμπι όρμησαν στην αγκαλιά του

«Επίθεση» αγάπης δέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος μέσα στο παλάτι Μπάκιγχαμ χθες το βράδυ (11.09.2024) όταν παίκτριες ράγκμπι από τη Νέα Ζηλανδία ξεκίνησαν να τον αγκαλιάζουν.

Ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε στο σπίτι του την γυναικεία ομάδα ράγκμπι «Black Ferns» που θα αντιμετωπίσει το Σάββατο την βρετανική ομάδα «Red Roses».

Αφού μίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, τον Mark Robinson, ο βασιλιάς Κάρολος βγήκε από το δωμάτιο και κατευθύνθηκε προς το «Bow Room».

Εκεί συνάντησε τις παίκτριες της ομάδας ράγκμπι με μία 25χρονη αθλήτρια να τον ρωτάει αν μπορούνε να έχουνε μία αγκαλιά.

«Ναι», απάντησε ο βασιλιάς Κάρολος και οι παίκτριες έτρεξαν κατά πάνω του.

Ο βασιλιάς Κάρολος που βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη μέσα σε στις γυναικείες αγκαλιές, ξέσπασε στα γέλια.

Δείτε το βίντεο:

King Charles meets New Zealand women’s rugby union team @BlackFerns They asked for a hug, the King replies: “Why not!” #KingCharles #RoyalFamily #blackferns #royalcameraman pic.twitter.com/sQocjlaTF6