Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έκαναν έκπληξη στο πλήθος που είναι συγκεντρωμένο στο Γουίνσδορ σήμερα Κυριακή (7.5.2023) ενόψει της μεγάλης συναυλίας που θα γίνει προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκαν ξαφνικά ενώπιον του πλήθους και αποθεώθηκαν και μάλιστα, ένα μικρό κορίτσι συγκινήθηκε που είδε μπροστά του την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, με την Κέιτ να σκύβει και να την αγκαλιάζει, αναφέρει η DailyMail.

Χθες πραγματοποιήθηκε η λαμπρή τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, όμως οι εορτασμοί δεν τελείωσαν εκεί, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν του νέου βασιλικού ζεύγους στο Γουίνσδορ με σημαντικά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Για να δείξουν την εκτίμησή τους στον κόσμο που βρίσκεται εκεί, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνάντησαν και χαιρέτησαν το συγκεντρωμένο πλήθος, με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να πιάνει και μια από τις σημαίες που έπεσαν από τα χέρια ενός θαυμαστή και να τους τη δίνει πίσω.

Από τη μεριά του, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας πήρε δώρο από έναν θαυμαστή μια βιολογική μπύρα που δημιουργήθηκε και ζυμώθηκε για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου και ονομάζεται “Return of the King”. Ο Γουίλιαμ απάντησε ότι θα την κρατήσει για να την πιεί αργότερα.

Princess Catherine The Princess of Wales 👸🏻👑 Our Future Queen has just made this little girls day how adorable is this please like and retweet 💙💙💙 #PrincessCatherine #PrincessofWales #KateMiddleton #KateTheGreat #TeamWales pic.twitter.com/pRkvpzlaUJ