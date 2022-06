Η βασίλισσα Ελισάβετ δηλώνει «υποχρεωμένη και βαθιά συγκινημένη» από τους τετραήμερους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της, καθώς συμπληρώθηκαν 70 χρόνια παρουσίας της στο θρόνο και την κατέστησαν ως τη μακροβιότερη μονάρχη της ιστορίας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά το πέρας των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβηλαίου με τις δηλώσεις της βασίλισσας Ελισάβετ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν έρχεται η στιγμή για να σηματοδοτήσεις τα εβδομήντα χρόνια ως η Βασίλισσα σας, δεν υπάρχουν οδηγίες για τον σωστό τρόπο να το κάνεις. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Αλλά νιώθω υποχρεωμένη και βαθιά συγκινημένη που τόσοι πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το Πλατινένιο Ιωβηλαίο μου», δηλώνει η βασίλισσα Ελισάβετ.

«Αν και μπορεί να μην παρακολούθησα προσωπικά σε κάθε εκδήλωση, η καρδιά μου ήταν μαζί σας και παραμένω αφοσιωμένη στο να σας υπηρετήσω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου, με την υποστήριξη της οικογένειάς μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“I have been humbled and deeply touched that so many people have taken to the streets to celebrate my Platinum Jubilee.”



As the #PlatinumJubilee weekend draws to a close, Her Majesty has sent a thank you message to all those who have marked her 70 years as Queen. pic.twitter.com/eoZTcrTr6C