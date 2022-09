«Μητέρα, την αγάπη σου για έναν γιο, τη συμπόνια σου, τη φροντίδα σου, την εμπιστοσύνη σου, θα τις θυμάμαι για πάντα». Αυτά αναφέρει – μεταξύ άλλων – ο πρίγκιπας Άντριου, σε ανακοίνωση του για τον θάνατο της αγαπημένης μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Η δήλωση του πρίγκιπα Άντριου κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ μια μέρα πριν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στο Αββαείο του Ουέστμινστερ. Υπενθυμίζεται ότι μετά το σκάνδαλο με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν από τον δούκα της Υόρκης αφαιρέθηκαν οι τιμητικοί στρατιωτικοί τίτλοι και εξορίστηκε από τη δημόσια βασιλική ζωή.

Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου όταν ήταν μωρό, στην οποία η βασίλισσα Ελισάβετ τον κρατούσε αγκαλιά. «Αγαπητή μαμά, μητέρα, Μεγαλειότατη, τρεις σε μια. Μεγαλειότατη, ήταν τιμή και προνόμιο να σας υπηρετήσω. Μητέρα – του έθνους, η αφοσίωση και η προσωπική σας υπηρεσία στο έθνος μας είναι μοναδική – ο λαός σας δείχνει την αγάπη και τον σεβασμό του με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και ξέρω ότι φροντίζετε να τιμάτε τον σεβασμό τους» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

