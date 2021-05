Χωρίς να φοράει το στέμμα, χωρίς τον Φίλιππο αλλά με τον γιό της Κάρολο στο πλευρό της η Βασίλισσα Ελισάβετ εκφώνησε στην Βουλή των Λόρδων τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Η Βασίλισσα κάθισε μόνη της στον θρόνο σε μια Βουλή με ελάχιστους παρόντες λόγω της πανδημίας.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος σήμερα ήταν δίπλα στην σύζυγό του Δούκισα της Κορνουάλης στο πλάι της Βασίλισσας.

Her Majesty The Queen, accompanied by The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, will open a new session of Parliament this morning.



